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Стали известны официальные цены на ноутбуки Apple с чипом M1 в Беларуси

25.11.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple представила 10 ноября обновленные ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также компьютер Mac mini. Их отличительной чертой стал фирменный чип Apple, получивший название M1. Apple назвала M1 самым мощным чипом, который она когда-либо разрабатывала: он суперпроизводительный и при этом энергоэффективный.

Позже появились первые тесты, в которых M1 показал себя с лучшей стороны: создается впечатление, что опередить его конкурентам будет очень сложно. В синтетических тестах MacBook с процессором М1 выступал на равных, а то и существенно превосходил топовый ноутбучный Core i9. В кодировании 4K-видео новый чип от Apple превосходит топовый прошлогодний MacBook с мощнейшим Core i9-9980HK, уступая ему лишь в разрешении 8K.

Теперь сейчас стали известны официальные белорусские цены на MacBook Air и MacBook Pro, а также Mac mini в Беларуси. Как указано на сайте i-Store, Mac mini будет стоить от 2,3 тыс. рублей, 13-дюймовый MacBook Pro — 4,5 тыс., а MacBook Air — от 3,4 тыс. После 6 декабря цена поднимется.

Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 MGN63
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
3920 р.
7 предложений
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Компания Apple представила 10 ноября обновленные ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также компьютер Mac mini. Их отличительной чертой стал фирменный чип Apple, получивший название...
 
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