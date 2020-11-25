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Средняя зарплата белорусов в октябре составила 1285 рублей
25.11.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2020 года составила 1285 рублей. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Напомним, средний показатель заработной платы по стране в сентябре 2020 года составлял 1264,5 рубля. Соответственно средняя зарплата за октябрь увеличилась на 20,5 рубля.
До этого средняя зарплата сокращалась два месяца подряд.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2020 года составила 1285 рублей. Об этом сообщает Национальный...
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