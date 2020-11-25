Средняя зарплата белорусов в октябре составила 1285 рублей

Источник материала: Ежедневник

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2020 года составила 1285 рублей. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Напомним, средний показатель заработной платы по стране в сентябре 2020 года составлял 1264,5 рубля. Соответственно средняя зарплата за октябрь увеличилась на 20,5 рубля.

До этого средняя зарплата сокращалась два месяца подряд.