Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02s представлены официально. Цена - от 150 евро

Источник материала: Tut.by

Samsung представила два относительно недорогих смартфона под названиями Galaxy A12 и Galaxy A02s. Об этом сообщает GSMArena .

Galaxy A12





Одна из главных особенностей гаджета — емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной ускоренной проводной зарядки. Основная камера находится в квадратном блоке на задней пластиковой крышке аппарата и включает модули на 48 Мп, 5 Мп («ширик»), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина). Фронтальная камера — на 8 Мп.

В активе смартфона TFT-экран на 6,5 дюйма с разрешением HD+, неназванный 8-ядерный процессор с частотой до 2,3 ГГц, а также 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ постоянной памяти. Расширить хранилище через карты microSD можно. Смартфон также включает сканер отпечатков пальцев на боковой грани и предлагается в черном, белом и синем цветах.





В продажу аппарат поступит в январе 2021 года по цене в 179 евро за модель с 64 ГБ постоянной памяти.

Galaxy A02s





В активе этого устройства экран диагональю в 6,5 дюйма (HD+), 3/32 ГБ памяти с возможностью расширения через microSD, а также неназванный процессор с частотой в 1,8 ГГц. Фронтальная камера — на 5 Мп, основная на задней стороне корпуса — на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Батарейка объемная, на 5000 мАч. Не отказались и от 15-ваттной проводной зарядки.

В Европе телефон будет доступен в черном и белом цветах по цене от 150 евро. Старт продаж намечен на февраль 2021 года.

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