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Сайт «Нашай Нiвы» NN.by разблокирован
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разблокирован домен NN.by, принадлежащий редакции «Наша Ніва». Он был исключен 24 ноября из списка ресурсов ограниченного доступа (напомним, такой список недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).
Сайты naviny.by и NN.by
Позже редакция «Нашай Нівы»
В частности, «Нашу Ніву» заблокировали за восемь статей, которые, по мнению Межведомственной комиссии, «целенаправленно способствуют формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между государством и обществом, снижении мотивации работников к эффективному труду и хозяйственной деятельности, распространении недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб национальным интересам Республики Беларусь, ослаблении в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».
В итоге редакция удалила эти материалы с сайта. Вместо них сейчас
Как
В ближайшее время редакция включит переадресацию с Nashaniva.by на NN.by. Для читателей будут доступны оба адреса.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакции пришлось удались некоторые материалы.
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