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Сайт «Нашай Нiвы» NN.by разблокирован

25.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси разблокирован домен NN.by, принадлежащий редакции «Наша Ніва». Он был исключен 24 ноября из списка ресурсов ограниченного доступа (напомним, такой список недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером в пятницу, 28 августа: доступ к этим ресурсам ограничили на основании решения Министерства информации Беларуси.

Позже редакция «Нашай Нівы» получила документ, где пояснялись причины. Согласно документу, Межведомственная комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Республики Беларусь установила, что на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа был опубликован «ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».

В частности, «Нашу Ніву» заблокировали за восемь статей, которые, по мнению Межведомственной комиссии, «целенаправленно способствуют формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между государством и обществом, снижении мотивации работников к эффективному труду и хозяйственной деятельности, распространении недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб национальным интересам Республики Беларусь, ослаблении в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».

В итоге редакция удалила эти материалы с сайта. Вместо них сейчас стоят заглушки с текстом «Статья удалена по решению Совета безопасности Беларуси».


Скриншот сайта NN.by

Как написала у себя в канале «Наша Ніва», заявление с просьбой о разблокировке редакция направила месяц назад, ответ Мининформа пришел 23 ноября. В нем говорится, что так как нарушения законодательных актов устранены, то доступ к интернет-ресурсу будет восстановлен.

В ближайшее время редакция включит переадресацию с Nashaniva.by на NN.by. Для читателей будут доступны оба адреса.

 
 
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