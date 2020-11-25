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Дмитриев: зачем мы содержим армию дармоедов?

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сказавшего, что только прошедший армию, становится патриотом.

Дмитриев: зачем мы содержим армию дармоедов?

– Если это так, то, Александр Григорьевич, зачем мы содержим армию дармоедов, извините, армию идеологов?

Если единственный путь, как стать патриотом – это поступить армию, то есть две большие проблемы: первая, это означает, что идеологи, которые у нас насажены везде – от детского сада до госпредприятий и университетов – абсолютно бесполезны. Это означает, что все наши организации, которые у вас на содержании – БРСМ, Белая Русь и так далее – абсолютно бесполезны. Это означает, что весь пропагандистский блок бесполезен.

Ну и самое интересное: если «патриотом» можно стать только в армии, то понятно, почему у нас лицо революции – женщины, ведь они в армии никак служить не могут. Или начнём как в Израиле и их призывать, чтобы хоть немножечко приобщились к патриотизму? А то ведь, знаете, у нас женщин в стране большинство, их позиция часто гораздо более активная, чем мужская, так может дойти вообще непонятно, до чего.

Правда, сам Дмитриев служил в армии и, тем не менее, «патриотом» в лукашенковском понимании этого слова не стал. Политик иронизирует, что, видимо, оказался «единственным», на кого прививка «патриотизма» не подействовала.

– Но я таких «единственных случаев» знаю так много, что они складываются сегодня в абсолютное большинство белорусского общества, – подытожил Андрей Дмитриев.

 
 
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Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сказавшего, что только прошедший армию, становится патриотом.
 
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