Горунович: «Даже если вы кого-то случайно убьете, вам за это, возможно, ничего не будет»

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Главный редактор белорусской Трибуны Олег Горунович обратился к спортсменам, подписавших письмо в поддержку действующей власти.





Янина Корольчик и Екатерина Карстен

Этот душевный порыв долго вызревал, но теперь его вряд ли что-то остановит. Спортсмены, поддерживающие Александра Лукашенко, поддерживающие отсутствие честных выборов в стране, поддерживающие насилие над соотечественниками, молчали больше трех месяцев, наблюдая, как их более дерзкие коллеги (а по сути «овцы», «крысы», «наркоманы» и далее по списку) из Фонда спортивной солидарности качают права.

Но теперь настал час дать искренний ответ – благо поступила отмашка из НОКа и Минспорта. Наконец-то можно говорить, наконец-то можно публично излить любовь, которую приходилось держать в себе, чтобы не расплескать.

Что ж, тем сокрушительней будет волна этой любви для тех, в чьих сердцах живет лишь желание уничтожать.

Открытое обращение деятелей белорусского спорта – коротко назовем его письмом за власть – хоть и вынашивалось долго, да родилось недоношенным.

Уж извините, если грубо, но просто посмотрите на формулировки: унылая пропаганда, постоянные передергивания, много пустословия, заочное (и бездоказательное) очернение оппонента – «незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом <…> носят деструктивный характер».

Для меня показателем искренности является готовность доносить свою точку зрения до другой стороны. И вот что любопытно. «Трибуна» сразу попыталась взять комментарии у первых подписантов, чтобы детальнее погрузиться в суть обращения, но они дружно сказали, что ничего говорить не будут.

Категорично отказали Екатерина Карстен и Наталья Цилинская, Сергей Булыгин попросил набрать попозже. Думаю, мы все же увидим их реплики по теме – в «Спортивной панораме», на сайте БелТА.

Это будут пафосно-патетические разглагольствования без неудобных вопросов (если коллеги готовы работать во всю мощь, ниже предложу темы для беседы). Такое мы уже слышали перед выборами. Настало время повторить (кстати, пока готовился этот пост, на сайте НОК витиевато заговорила Янина Корольчик – что и требовалось доказать).

Мы уже видели, как для Лукашенко пытались собрать в Минске мегамитинг в его поддержку. Тогда затея провалилась, но, уверен, со спортом все будет по-другому, учитывая зависимость спортсменов от государства.

У многих живот победит гордость, ведь тренировки учат не только бороться, но и терпеть, приспосабливаться. Да и Олимпиадой, которая далеко не факт, что состоится, можно пока прикрываться.

Кто-то подпишет обращение со спокойной душой и убежденностью, что так и надо. Кто-то – из-за трусости. Но все же каждую подпись предлагаю считать борьбой за свои права: за право на слепоту, за право на глухоту, за право на летаргию.

У этого письма были предтечи. На прошлой неделе олимпийский чемпион и экс-депутат Александр Богданович недоумевал в соцсетях, зачем отбирать у Беларуси праздник – ЧМ-2021 по хоккею. Борчиха Василиса Марзалюк там же упрекала Свободное объединение спортсменов за то, что они хотят лишить НОК Беларуси признания на международном уровне, чем ставят под угрозу ее участие в Олимпиаде.

Эти посты меня зацепили своим абсолютнейшим эгоизмом. Одного волнует праздник. Александр, у нас каждое воскресение праздник, вы не в курсе? Василиса, видимо, полагает, что Олимпиада – это только для нее (уверен, мы скоро увидим ее автограф в письме за Лукашенко).

Соцсети дают возможность обращаться к спортсменам напрямую. Порой завязываются любопытные переписки (ох, только не трогайте отца Михаила Грабовского). И Богдановичу, и Марзалюк я направил несколько вопросов – тех же вопросов, которые «Трибуна» хочет задать Карстен, Цилинской и любому другому, кто подписывается за тех, кто не отдает замученную любимую:

– считаете ли вы, что выборы были честными? Верите ли вы, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов (если верят, уточнить про формирование избирательных комиссий и права наблюдателей)?

– более 30 тысяч арестованных после выборов за попытку выразить свое несогласие – как вы прокомментируете эту цифру?

– сотни белорусов написали заявления об избиении силовиками, но до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела. Что вы думаете по этому поводу?

– почему спортсменов, которые не поддерживают Александра Лукашенко, убирают из сборных? Почему на них давят? Почему они не имеют права на свою олимпийскую мечту?

Богданович и Марзалюк предпочли на эти темы не рассуждать.

Мне кажется, спортсмены, которые по тем или иным причинам впишутся за эту власть, не должны быть пассивными. Просто подписи мало.

Ведь есть хорошая пословица: с глаз долой – из сердца вон. Возможно, настало время для решительных действий единым фронтом. Балаклав, дубинок и амуниции хватит на всех, судя по обильным закупкам. Ведь те, кто подписывает письмо, поддерживают точку зрения, что без протестующих Беларусь станет лучше.

Как в этом деле можно помочь?

– Господа хоккеисты, вы знаете, как держать палку в руках. Добро пожаловать в тесные сплоченные ряды! Вашей физухе позавидуют даже омоновцы – не зря пахали летом.

– Тяжелоатлеты, помогайте загружать в автозаки! За выходные может набежать большой улов – больше тысячи голов с марша. Из наркоманов ходаки не очень, особенно если руки в стяжках заломать до боли в плечевых суставах. Иногда их приходится подносить.

– Метатели молота и толкатели ядра, а как далеко вы можете швырнуть свето-шумовую гранату?

– Борцы, помогайте вязать и удерживать. И да, наверняка ваша сцепка будет самой крепкой в Минске.

– Пловцы, если кто-то из протестующих бросится в реку (например, ваш бывший коллега по сборной Беларуси), вы сразу придете ему на помощь. Гребцы Шантаровича заменят непокорных осводовцев. А видели, какие неумехи на веслах достают из воды плавательные объекты неправильных цветов? Если не та символика висит на деревьях или на зданиях, на помощь придут проворные гимнасты.

– Боксеры, вступайте в народные дружины – ОМОН и спецназ не справляются. Вакансии есть и среди тихарей. Вам же привычно разгуливать в трениках?

– Стрелки всех мастей, биатлонисты – вы знаете что делать. Приготовьте ваш инструмент!

– Арина Соболенко, наконец-то появилось правильное письмо, за которое не будут хейтить. Если есть желание помочь, сотрудники органов, измотанные наведением общественного порядка, не откажутся от дополнительных бонусов. Кстати, с победой на турнире!

– Велосипедисты, выезжая на сафари, будьте аккуратны – люди в черном порой нервно реагируют на велосипеды. Но и ваша помощь наверняка пригодится. Если недобросовестные водители блокируют улицы, вы можете на рамах (или даже на багажниках) подвозить сотрудников к колоннам протестующих.

– Фехтовальщики, почему вы до сих пор не направили ваши клинки на красно-белые ленточки? Работники ЖЭСов стонут от усталости.

Даже если вы кого-то случайно убьете, вам за это, возможно, ничего не будет.