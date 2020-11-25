Класковский: Проект «Воскресенский» можно закрывать уже на старте из-за фиаско

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о предъявлении обвинений Виктору Бабарико и «круглом столе» во главе с Юрием Воскресенским.





– Очевидно, что Бабарико не стал поддерживать ту игру в диалог, которую пытался навязать Александр Лукашенко, сенсационно посетив СИЗО КГБ в октябре, – написал Класковский. – Также 24 ноября состоялся широко распиаренный государственными СМИ круглый стол под эгидой Юрия Воскресенского.

Этого человека, выпущенного из СИЗО КГБ и объявившего себя «медиатором между властью и альтернативной частью общества», противники Лукашенко считают марионеткой властей, самозванцем.

Между тем даже сам Лукашенко недавно пиарил эту инициативу: «Воскресенский там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог… Я с ними точно встречусь».

По факту же на круглый стол пришло, как следует из репортажа «Нашай Нівы», ровно четыре человека, включая самого инициатора. Никто из более-менее видных оппозиционеров это мероприятие своим присутствием не почтил. И само оно, судя по репортажу, было ни о чем.

Короче, проект «Воскресенский» можно закрывать по причине оглушительного фиаско уже на старте.

Бабарико мог бы подыграть вождю, чтобы облегчить свою судьбу. Однако этот политзаключенный явно не пошел путем Воскресенского.

Если бы протесты угасли, то Лукашенко для картинки перед Всебелорусским собранием мог бы и выпустить (хотя бы под домашний арест) еще толику политзаключенных. А так нельзя: будет выглядеть, что прогнулся под давлением улицы.

Вместе с тем не с руки и особо тянуть со Всебелорусским собранием, на котором предполагается одобрить концепцию конституционных изменений. Во-первых, Кремль настаивает (и Лавров как раз прилетает с приветом от Путина). Во-вторых, вождь сам признает, что наползают экономические трудности (читай: кризис). В-третьих, из его высказываний также вытекает, что он боится горячей весны.

В общем, уже через несколько месяцев экономику с большой вероятностью станет колбасить, а протесты после холодов могут грянуть с новой силой.

На таком фоне устраивать показуху с форумом в совковом духе — только подливать масла в огонь. Не говоря уж о том, что последующий референдум с репрессиями и арифметикой в духе Лидии Ермошиной (а иначе как его выиграть?) — сам по себе бомба.

В общем, простор для маневра сужается.

А тут еще и Запад усиливает санкции. Денег больше не даст. И Москва не разгонится. Лавров наверняка напомнит, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать.

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