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Журналист Игорь Ильяш на Окрестина, в его квартире прошел обыск

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Его супруга, журналистка Катерина Андреева, признана политзаключенной.

Журналист Игорь Ильяш на Окрестина, в его квартире прошел обыск

Как сообщает БАЖ, более двух часов назад Игорь должен был прийти на встречу, но не появился. Коллеги приехали к нему домой — там никого нет, свет не горит. Как позже выяснилось, в его квартире прошел обыск: обнаружен протокол изъятия компьютера, телефона и т.д. Сам журналист задержан. Как сообщает Белсат, он на Окрестина.

Игорь — муж задержанной журналистки Белсата Катерины Андреевой, которая является фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября. Катерина признана правозащитниками политзаключенной.

 
Теги: Минск
 
 
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Его супруга, журналистка Катерина Андреева, признана политзаключенной.
 
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