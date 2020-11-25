Журналист Игорь Ильяш на Окрестина, в его квартире прошел обыск

Источник материала: Салiдарнасць

Его супруга, журналистка Катерина Андреева, признана политзаключенной.





Как сообщает БАЖ , более двух часов назад Игорь должен был прийти на встречу, но не появился. Коллеги приехали к нему домой — там никого нет, свет не горит. Как позже выяснилось, в его квартире прошел обыск: обнаружен протокол изъятия компьютера, телефона и т.д. Сам журналист задержан. Как сообщает Белсат, он на Окрестина.

Игорь — муж задержанной журналистки Белсата Катерины Андреевой, которая является фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября. Катерина признана правозащитниками политзаключенной.