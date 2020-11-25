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Журналист Игорь Ильяш на Окрестина, в его квартире прошел обыск
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Его супруга, журналистка Катерина Андреева, признана политзаключенной.
Как сообщает
Игорь — муж задержанной журналистки Белсата Катерины Андреевой, которая является фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября. Катерина
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Его супруга, журналистка Катерина Андреева, признана политзаключенной.
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