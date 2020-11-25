(в)Рунет: «Белорусской оппозиции следует попытаться нащупать диалог с Москвой»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.





Рунет оценивает шансы противоборствующих сторон в Беларуси. Кто-то уже похоронил протесты, а где-то звучат советы оппозиции идти на переговоры с Москвой.

Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе считает, что в долгосрочной перспективе Александру Лукашенко вряд ли удастся победить протесты.

— Но прямо сейчас он чувствует себя относительно уверенно, по крайней мере, публично демонстрирует эту уверенность. С российской поддержкой ему значительно проще, хотя международное давление усиливается.

Автор публикации констатирует: российская власть не может быть довольна своим партнером, так как «проект под названием «углубленная интеграция» и даже новый союз, похоже, окончательно сошел на нет».

И это, по мнению автора «Коммерсанта», открывает новые возможности для оппонентов Лукашенко:

— Именно поэтому белорусской оппозиции, возможно, следует попытаться нащупать диалог с Москвой. Попытки такие были со стороны координационного совета, но этого мало. Трудно, понятно, но это едва ли не единственный выход, чтобы избежать окончательной деградации государства. И Кремлю эта деградация совсем не нужна, поскольку это неизбежно аукнется старшему брату.





Rubaltic.ru, судя по свежим публикациям, уже похоронил белорусские протесты. В репортаже IX Форуме свободной России, на котором обсуждали перспективы ненасильственных протестов, в том числе и на примере Беларуси.

— Участникам «белорусской» дискуссионной панели стоит отдать должное: они не витают в облаках и признают, что Лукашенко из схватки с оппозицией вышел победителем, отмечает автор статьи.

«Московский комсомолец» цитирует нашумевшую статью «Коммерсанта» о том, что «белорусы отворачиваются от союза с Россией». Издание цитирует политолога Богдана Безпалько, который считает, что причиной такого тренда является поддержка Россией режима Лукашенко — поэтому и первоначально положительно относившиеся к России белорусы начинают менять свое мнение.





Проект СОНАР-50 публикует «расследование» убийства Романа Бондаренко. Его автор фактически повторяет озвученную белорусскими силовиками версию о драке во дворе. И утверждает, что ситуацию «буквально через десять минут» после того, как избитого Бондаренко увезли в больницу стали раскручивать очень серьезные силы. И не только в Беларуси, но и из-за границы.

Цель — раскачать ситуацию в стране.





Телеграм-канал ГопСельМаш замечает, что «Минск вновь начал покритиковывать Москву»:

— Какой-то ежегодный день сурка: чем ближе к Новому году, тем больше в Беларуси критикуют Москву.

Ход номер один: Макей во вчерашнем интервью вновь твердолобо долбил про многовекторность, ссылался на «половину экспорта в ЕС», сохранение многовекторности, немножко критиковал некоторые страны Европы. Как будто и не было ничего. Россию упомянул наравне с Китаем.

Ход номер два: мастерская Вардомацкого вновь указала на снижение поддержки союза с Россией и рост европейских настроений.

Как господин Вардомацкий выводит свои цифры — вопрос отдельный, но тенденция, как говорится, имеется — каждый год «мы с друзьями ходим в баню», в смысле указываем на снижение пророссийских настроений в РБ и рост популярности присоединения к ЕС.

Остался заключительный ход в этой трехходовке — выступление Лукашенко по теме.

(в)Рунет: «Про «честные выборы» и прочую лирику кукловоды рассказывают публике просто для красоты»