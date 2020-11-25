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МАЗ сумел сохранить седьмое место на российском рынке грузовиков

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несмотря на уменьшение продаж.

По итогам 10 месяцев этого года белорусская компания реализовала в России 2 808 единиц техники. По сравнению с 2019 годом продажи упали на 10,2%.

Исследование, учитывающие регистрации в российском ГИДД (кроме  Крыма) грузовиков полной массой 3,5 тонн, подготовило аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года белорусскому автопроизводителю удалось обойти Mercedes-Benz, продажи которого упали на 18,1%. Однако стремительный рост реализации техники «Урала»  (продажи этой российской марки увеличились на 25,8%) оставили МАЗ на прежнем, седьмом, месте.

Уверенное лидерство в этом году сохраняет КамАЗ, продажи которого увеличились на 0,2% и составили 22 005 автомобиля.

Второе место осталось у ГАЗа, а на третье, обогнав Volvo, поднялась Scania.

В целом российский рынок грузовиков за этот период просел на 7,4%.

Топ-10 крупнейших продавцов грузовиков на российском рынке смотрите здесь.

 
 
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