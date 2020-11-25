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Хижинкова – на пустынных улицах Степанакерта

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такую картину сегодня можно увидеть в городе, покинутом жителями.

В родной Беларуси в некоторых магазинах, как подтверждали фотофакты, лицо отправленной почти на месяц за решетку Ольги Хижинковой, которая представляет известный белорусский бренд колготок, заклеивали.

В Степанакерте же «Мисс Беларусь 2008» смотрит на единичных прохожих открыто, а белорусской продукции с ее изображением выделана вся витрина.

Хижинкова – на пустынных улицах Степанакерта
 
 
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Такую картину сегодня можно увидеть в городе, покинутом жителями.
 
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