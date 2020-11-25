Хижинкова – на пустынных улицах Степанакерта

Источник материала: Салiдарнасць

Такую картину сегодня можно увидеть в городе, покинутом жителями.

В родной Беларуси в некоторых магазинах, как подтверждали фотофакты, лицо отправленной почти на месяц за решетку Ольги Хижинковой , которая представляет известный белорусский бренд колготок, заклеивали.

В Степанакерте же «Мисс Беларусь 2008» смотрит на единичных прохожих открыто, а белорусской продукции с ее изображением выделана вся витрина.



