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Хижинкова – на пустынных улицах Степанакерта
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такую картину сегодня можно увидеть в городе, покинутом жителями.
В родной Беларуси в некоторых магазинах, как подтверждали фотофакты, лицо отправленной
В Степанакерте же «Мисс Беларусь 2008» смотрит на единичных прохожих открыто, а белорусской продукции с ее изображением выделана вся витрина.
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Такую картину сегодня можно увидеть в городе, покинутом жителями.
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