«Платят — работаю, не платят — сплю?» Как начальство намерено покончить с таким отношением

«Если мы поможем своему бизнесу выжить, то бизнес в долгу не останется!» — ваши сотрудники тоже так рассуждают? В кризисное время, когда счет идет на минуты, для руководителя особенно важны преданная дисциплинированная команда, решительность и хороший план. В том, как эффективно и быстро решать проблемы компании, разбираемся вместе с Олегом Афанасьевым и Николаем Иняхиным — учредителями Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь).
Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту.
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— Пандемия и неэффективное управление загоняют бизнес в угол. Многие пытаются оптимизировать расходы, например, сокращая персонал. Но без анализа сильных и слабых сторон сотрудников и бизнеса, без эффективного реагирования на быстро меняющиеся внешние обстоятельства обычные методы не принесут вам нужного результата. Нужно делать что-то неординарное, непривычное.
Давайте посмотрим, какие возможности здесь открывают инновации в менеджменте.
1. Диверсификация портфеля товаров или услуг
Это первая и наиболее очевидная возможность. Что можно сделать:
Все, что можно — перевести в онлайн
Заставить работать своих «продуктологов» в этом направлении быстрее обычного
Пробовать все новые и новые «продукты»
Искать новые ниши
Слушать рынок, пульс потребления
Искать насущные проблемы населения в изменившейся ситуации.
В качестве примера компаний, которые именно так и поступают, можно посмотреть на банки Тинькофф и Kaspi. Всем известно, что Тинькофф Банк — это один из первых банков, которые полностью ушли в онлайн. Это позволило ему:
Увеличить портфель продуктов и услуг, их доступность
Снизить операционные расходы за счет отказа от РКЦ (расчетно-кассовых центров) и ЦБУ (центров банковских услуг)
Увеличить клиентскую базу за счет клиентов, «живущих» в интернете.
Результат — увеличение стоимости гудвилла (деловой репутации) и предложение о покупке бизнеса от «Яндекс». Несмотря на то, что сделка сорвалась, сумма прозвучала очень внушительно и составила $ 5,5 млрд.
Kaspi Bank в 2014 году начал трансформацию розничного банка в экосистему онлайн-платежей, онлайн-маркетплейса, персональных финансовых услуг и других инновационных сервисов. И сейчас компания диверсифицирована таким образом:
Kaspi Магазин — онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит
Kaspi Red — программа, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок
Kaspi Gold и приложение Kaspi.kz изменили рынок безналичных платежей для пользователей.
По итогам 2019 года банк стал невероятно эффективным по использованию своих активов:
Коэффициент ROA (рентабельность активов) составил 9%
Коэффициент ROE (процентная ставка, под которую в компании работают средства акционеров) составил 77%
За год банк увеличил чистую прибыль на 73% и является четвертым в Казахстане по размеру активов и вторым по объему депозитов физических и юридических лиц.
Кроме этого, обратите внимание, что Kaspi Bank — это еще и крупнейший в Казахстане маркетплейс бытовой и компьютерной техники, автотоваров, телефонов, товаров для дома и дачи, украшений и аксессуаров.
Эти два примера наглядно демонстрируют, что собственники и их команды постоянно держат руку на пульсе рынка с целью диверсификации своего портфеля товаров и услуг.
2. Быстрое решение проблем
Решать проблемы нужно еще существующей командой, до того, как вы начали увольнять. И здесь очень важно перейти от регулярного менеджмента к проектному. Алгоритм в этом случае такой:
Каждая проблема — это задача. Каждая задача должна быть переформатирована в цель SMART
Каждая цель SMART должна быть проработана с точки зрения определения оптимальной стратегии ее достижения
Каждая стратегия должна быть разбита на шаги тактического плана действий
Каждый шаг должен в виде задачи быть делегирован кому-то из подчиненных, а исполнение — проконтролировано. Кроме этого, на регулярных встречах и в отчетах вам нужно дать обратную связь подчиненному.
Из каждого цикла управленческих действий должен быть вынесен «урок». Обязательно нужно понять: благодаря чему мы победили или проиграли очередной раунд нашей борьбы за выживание.
Как решать проблемы компании по предложенному выше алгоритму, можно увидеть на этой «Карте решения проблем»:
Таблица 1. Карта решения проблем. Пример
1. Проблема
Объем продаж за прошедший месяц снизился на 20%
2. Задача
Повысить объем продаж до планового значения по году (выполнить план продаж следующего месяца и добавить к этому результату 20% невыполнения предыдущего)
3. Цель SMART
Выполнить к 30 числу месяца план продаж за текущий месяц + преодолеть 20% отставания за предыдущий месяц
Ответственный: Руководитель отдела продаж
4. Стратегия
Увеличить количественную и качественную дистрибьюцию на 20%.
За счет количественной дистрибьюции (увеличения количества клиентов) добиться 10%-ного прироста продаж.
За счет качественной дистрибьюции (увеличения ассортимента и объема продаж у существующих клиентов) добиться увеличения продаж на 30%.
5. План
№
Шаги
Результаты
Сроки
Доп. ресурсы
OK
1
Поставить задачи менеджерам продаж (МП) по поиску новых клиентов
Каждый МП получил новые цели по привлечению новых клиентов
1.12.20
Обновленные базы данных отраслевых операторов рынка
2
Проконтролировать рост количества клиентов и размер среднего заказа от новых клиентов
Динамика продаж новым клиентам растет в запланированном режиме
15.12.20
Выделить в отчетах продажи по новым клиентам
3
Поставить задачи МП по увеличению среднего чека от существующих клиентов
Каждый МП получил новые цели по увеличению среднего чека от существующих клиентов путем расширения ассортимента и закупок в каждом заказе
1.12.20
Обновленные базы данных отраслевых операторов рынка
4
Проконтролировать количество и средний заказ от новых клиентов
Динамика продаж существующим клиентам растет в запланированном режиме
15.12.20
Выделить в отчетах продажи по существующим клиентам
5
Провести «полевые» тренинги с МП в случае отклонений от планов
МП выполняют дневные и недельные планы продаж
Еженедельно, в случае необходимости
Время руководителя для проведения «полевых» тренингов
6
Подвести итоги продаж за месяц
Планы продаж выполнены на 100% с учетом покрытия отставания прошлого месяца
30.12.20
Время команды для итогового совещания, аудитория и проектор
3. Ежемесячный план действий
Третьей возможностью руководителя бизнес-структуры является ежемесячное написание вместе с командой двух планов действий.
Мы называем это правилом «закрывающегося лифта»: если ты хочешь в него попасть, то нужно поставить руку или ногу, чтобы уехать прямо сейчас.
Как действовать по этому правилу? Есть два плана:
1. План снижения затрат на уровне каждого подразделения, написанный в результате «мозгового штурма» самой командой департамента.
2. План повышения производительности труда. Задайте себе и своей команде вопрос: что мы можем сделать быстрее, лучше и в бОльшем количестве? Иначе вы станете жертвой пословицы американских индейцев: «Индеец может быть или быстрый, или мертвый». Это закон выживания в экстремальной ситуации и его, к сожалению или к счастью, отменить невозможно.
При помощи этих двух формул активности мы получаем возможность очень быстро повысить экономическую эффективность компании без внешних финансовых вливаний. При условии, что у нас получается сделать это не раздумывая, немедленно! Надеемся, что эти таблицы вам помогут.
Таблица 2. План сокращения затрат. Пример
Цель SMART
Сокращение затрат подразделения с 1.12.20 до 30.12.20 к 5.01.21.
Лидер: руководитель отдела закупок
Команда: менеджеры отдела закупок
План действий
№
Шаги
Результаты
Сроки
Ответственные
OK
1
Проанализировать выполнение условий поставок поставщиками
Выявлены нарушения у отдельных поставщиков
1.12.20
Менеджеры по закупкам
2
Получить от нарушителей лучшие условия на следующие поставки в качестве компенсации потерь от нарушений
Лучшие условия поставки получены
5.12.20
Менеджеры по закупкам
3
Подвести итоги по результатам работы с поставщиками-нарушителями
Получен запланированный экономический эффект
30.12.20
Руководитель отдела закупок
Таблица 3. План повышения производительности бухгалтерии. Пример
Цель SMART
Сокращение затрат подразделения с 1.12.20 до 30.12.20 к 5.01.21.
Лидер: главный бухгалтер
Команда: бухгалтеры
План действий
№
Шаги
Результаты
Сроки
Ответственные
OK
1
Определить среднее время оформления пакета документов для клиента
Среднее время определено
1.12.20
Главный бухгалтер
2
Объявить о премировании бухгалтеров, готовящих пакеты документов быстрее без потери качества и оформляющих большее количество пакетов в день
Условия рейтингования объявлены команде
2.12.20
Главный бухгалтер
3
Подвести итоги месяца и наградить победителей, занявших 1, 2, 3-е места
Количество обработанных пакетов документов клиентов увеличилось при относительном сохранении фонда оплаты труда бухгалтерии
30.12.20
Главный бухгалтер
4. Формирование актива
В команде очень важно прямо сегодня выделить наиболее активную и креативную часть и начать немедленный выход из создавшегося кризиса. Потому что в кризисе оказались все, но эффективны — единицы. Не упустите момент доказать рынку, что вы лучшие даже в такой ситуации.
Не забывайте, что кризис-менеджмент держится на трех китах: решительность, план и дисциплина. Все сейчас в руках менеджмента компании, его умения собраться, организоваться и начать действовать. Если вы не сделали этого раньше — сейчас самое время понять, что у вас не работает, и срочно это исправить. Потому что потом будет поздно.Приведем пример анализа полноты реализации функций менеджмента конкретным руководителем, чтобы найти способы повышения эффективности его работы.
Таблица 4. Тест по обнаружению пробелов в управлении персоналом подразделнния. Пример
Функции управления
Условия реализации управленческих функций (их соблюдение приводит к максимальному эффекту в управлении производительностью персонала подразделения)
Да
Частично
(область совершенствования)
Нет
(область совершенствования)
Планирование
Результат
+
Цель — SMART
+
Оптимальная стратегия
+
План действий
+
Организация
Условия для работы
+
Подбор команды
+
Распределение ответственности
_
Постановка задач
+
Координация
Точки контроля
+
Способы получения информации
+
График ИДО
+
Разбор полетов
+
Мотивация
Ключевая идея от лидера
+
Индивидуальный мотив
+
Признание индивидуальных результатов
+
Успешная команда
+
Контроль
Цель — SMART, план
+
Результаты по шагам плана
+
Итоговый анализ
+
Управленческое решение
+
Этот тест наглядно покажет вам, что именно требует внимания и прокачки.
Каждый сотрудник должен понять, что от выживания бизнеса зависит его собственное выживание, и перестать мыслить как креп (нанятый работник).
Каждый должен стать психологическим партнером собственника и закончить с эгоистическим поведением по принципу: «Платят — работаю. Не платят — сплю».
Компания, в которой вы работаете — это источник вашего дохода, ваш маленький бизнес внутри большого бизнеса. И если мы все поможем своему бизнесу в трудные времена выжить, то бизнес в долгу не останется. Ну, а сама компания в трудные времена должна превратиться в армию, в лучшем смысле этого слова. Тогда будет результат. Иначе — проблемы всех и каждого в команде могут иметь не очень хорошие последствия.