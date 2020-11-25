США ввели предварительные пошлины на фосфорные удобрения из РФ и Марокко

Источник материала: АФН

Министерство торговли США ввело предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко.

Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе американской компании Mosaic, после обращения которой власти Соединенных Штатов начали расследование влияния импорта фосфатов из двух указанных стран на американскую экономику.

«Министерство торговли США заявило сегодня, что оно предварительно выявило, что импорт фосфорных удобрений из Марокко и России пользуется подлежащими компенсированию субсидиями. Минторг рассчитал ставку субсидий на уровне 23,46% для марокканского производителя OCP (Оу-си-пи). В расследовании, касающемся России, Минторг рассчитал ставку субсидий на уровне 20,94% и 72,5% для субъектов-ответчиков «Фосагро» и «Еврохим» соответственно, а также ставку в 32,92% для всех остальных производителей и экспортеров. В ближайшие несколько дней нормы в соответствии с предварительными решениями Минторга будут использованы для назначения предварительных денежных взносов для марокканского и российского импорта фосфорных удобрений в Соединенные Штаты», - говорится в заявлении.

По информации Mosaic, окончательное решение по вопросу пошлин будет принято до 8 февраля 2021 года. Результаты расследования о материальном ущербе, наносимом индустрии фосфорных удобрений в США импортом из РФ и Марокко, будут утверждены к 25 марта 2021 года, передает ТАСС.

В августе Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике. Соответствующее расследование началось 26 июня по инициативе Mosaic, которая утверждала, что конкуренты из России и Марокко имеют преимущество на американском рынке благодаря государственным субсидиям.

После этого «Фосагро» сообщила, что РФ практически полностью прекратила поставки фосфорных удобрений в США. Компания также заявила о намерении оспорить просьбу американского конкурента о введении компенсационных пошлин.

Mosaic занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфатов и производству продуктов на их основе.