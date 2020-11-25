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Виктория Азаренко заработала больше Арины Соболенко в 2020 году

25.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заняла четвертое место по призовым по итогам завершившегося сезона. Больше нее за этот год в ВТА-туре заработали лишь София Кенин, Наоми Осака и Ига Свентек.




На девятом месте рейтинга еще одна белоруска — Арина Соболенко. Помимо нашей страны, только США имеет двух представительниц в "горячей десятке".

Призовые за 2020 год. ВТА

1. София Кенин (США) — $ 4 302 970

2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755

3. Ига Свентек (Польша) — $ 2 261 213

4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072

6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890

7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967

8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956

9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684

10. Элис Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558
 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заняла четвертое место по призовым по итогам завершившегося сезона. Больше нее за этот год в ВТА-туре заработали лишь...
 
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