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Епископ Кособуцкий: Возможно возбуждение уголовного дела в отношении меня
Источник материала: Партизан
Католический епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, который в отсутствие архиепископа Тадеуша Кондрусевича (его, белорусского гражданина, просто не пускают в Беларусь) исполняет обязанности её руководителя, не исключает, что против него могут возбудить уголовное дело.
Юрий Кособуцкий / catholic.by
Об этом он
Ранее епископ Кособуцкий осудил уничтожение силовиками народного мемориала Романа Бондаренко в Минске. Он заявил, что страх власти перед народом растёт, но "все эти репрессии только укрепляют нас". Эти слова возмутили Александра Лукашенко, который приказал разобраться и с ним, и с руководителем информационного отдела Белорусской Православной Церкви Сергеем Лепиным, который также осудил уничтожение мемориала и увидел в этом сатанизм. Уже 18 ноября Генпрокуратура Беларуси официально предупредила Кособуцкого и Лепина "о недопустимости нарушения закона". Было заявлено, что их публичные заявления "ведут к конфронтации в обществе", "разжигают ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов".
"Не исключаю, что вскоре к перечню категорий людей, сидящих за решёткой, будут присоединены и священники, епископ..., — пишет епископ Юрий Кособуцкий. — Репрессии продолжаются, продолжаются допросы, и возможно возбуждение уголовного дела в отношении меня и о. Сергия. Я готов...".
По словам Кособуцкого, "множество лучших людей страны уже побывало за решёткой". После президентских выборов в Беларуси было задержано около 30 тысяч человек, в нашей стране почти полторы сотни политзаключённых, передает
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Католический епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, который в отсутствие архиепископа Тадеуша Кондрусевича (его,...
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