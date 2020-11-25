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Под Могилевом Mercedes влетел во встречную бетономешалку, есть погибшие

25.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария произошла вечером 24 ноября возле поворота на деревню Ильинка.



Водитель Mercedes ехал по трассе Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки и врезался во встречную Scania. По словам водителя большегруза, он пытался уйти от столкновения на обочину, но легковушка врезалась в заднюю часть автомобиля, сообщает МВД Беларуси.

В результате ДТП 52-летний водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.
 
 
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Авария произошла вечером 24 ноября возле поворота на деревню Ильинка.
 
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