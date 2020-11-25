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Санслужба Минска проверит пищеблоки в школах, садах и вузах

25.11.2020 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице проверят столовые сначала в школах, а потом — в садиках, сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков санитарно-эпидемиологической службы города Татьяна Островская.

Санслужба Минска проверит пищеблоки в школах, садах и вузах

«Школьные пищеблоки находятся на постоянном контроле санитарных служб. Мониторинг не приостанавливается. На текущей неделе мы еще раз вернемся к оценке качества их работы. Затем обследование пройдет в учреждениях дошкольного образования, колледжах и вузах», — пoделилась планами с агентством «Минск-Новости» Островская.

В первую очередь обратят внимание на состояние оборудования, наличие необходимого количества кухонной посуды и инвентаря.

«Ключевой вопрос — безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. Проверим документацию, подтверждающую их качество. Посмотрим, как соблюдаются условия хранения и сроки годности. Оценим технологию приготовления еды, наличие технологических карт на блюда из меню и прочее», — уточнила специалист.

Она добавила, что при мониторинге школьных столовых проверяют также буфетную продукцию, сроки ее реализации. В поле зрения врачей-гигиенистов попадут и такие аспекты, как соблюдение санитарно-эпидемического режима. Это текущая уборка, наличие необходимых дезсредств, исправность дозаторов и многое другое.

Запланирован и выборочный лабораторный контроль. Он предполагает смывы с оборудования, инвентаря, рук работников пищеблока. Готовые блюда проверят на показатели микробиологической безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице проверят столовые сначала в школах, а потом — в садиках, сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков санитарно-эпидемиологической службы...
 
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