Real Digital Fiscal 2.0 что делать с аппаратной кассой, когда она устареет окончательно?

Источник материала: Myfin

Согласно 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16, 1 декабря 2020 г. истекает срок обязательного подключения кассового оборудования к СККО (система контроля кассового оборудования).



Многих предпринимателей эти нововведения заставили задуматься: что же делать со своим оборудованием? Стоит ли его модернизировать, или сразу приобрести современное оборудование с программной кассой?

Решить эту проблему поможет Программная Касса

Программная Касса – путь к цивилизованному развитию торговли, опирающемуся на мировые стандарты и IT-новшества.

Программная касса – это не только кассовый суммирующий аппарат (КСА), но еще и аналитика, готовые отчеты, управление товарами и продажами, и другие возможности, которые на обычной кассе просто невозможны. Одним из плюсов программной кассы является то, что к ней не нужно подключать СКНО (средство контроля налоговых органов), для которого необходим специализированный разъем. Его функции выполняет СКО – средство контроля оператора, которое подключается к специализированному устройству «zPOS.Терминал» либо к смартфону\планшету\ноутбуку через USB-порт. Все чеки фискализируются и автоматически отправляются в налоговую. С программной кассой вам больше не придется вести книгу кассира, нанимать дополнительного сотрудника, отслеживающего передачу данных в налоговую - все чеки отправляет СКO.

Программные кассы «Цифровая Мобильная Касса» и «zPOS.Программная касса SP1»

на zPOS.Терминалах T2 mini и P1

Что делать, если:

– у вас уже есть касса, но без СКНО:

В этом случае вам необходимо либо модернизировать свою КСА и оснастить ее СКНО, либо же приобрести новое оборудование. Конечно, проще всего модернизировать свою КСА, но это не всегда возможно, например, модели «Миника 1102Ф (ПО 947-01)», «ЭКР 2102Ф (ПО 946-01)» и многие другие КСА модернизации не подлежат, и оснастить их СКНО невозможно. Если же модель можно модернизировать, то вам все равно нужно задуматься о том, что кассу придется отдать на неопределенный срок, оплатить залоговую стоимость СКНО (130 руб.), найти на время модернизации либо подменное оборудование, либо приостанавливать рабочий процесс, а это повлечет за собой остановку бизнеса.

В данном случае мы советуем приобрести новое современное оборудование с СКО (модуль стоит намного дешевле – 33+1 руб.) и не волноваться, что в ближайшее время Вам опять нужно будет что-то менять/чинить.

– у вас есть касса с СКНО:

Поздравляем! Вы готовы к 01.12.2020 г.

Казалось бы, волноваться нечего, но мы хотим вас немного огорчить.

В 21 веке сложилась такая тенденция, что технологии не стоят на месте и развиваются с космической скоростью. В 2020 году обычный КСА уже можно приравнять к пейджеру, когда программная касса – это топовый смартфон. Программная касса уже сейчас позволяет управлять продажами из любой точки, регулировать цены, вести отчетность: все это делает вашу работу быстрее и эффективнее.

– вы только начинаете бизнес:

Тогда вам точно нужна Программная Касса. Не стоит тратить деньги на устаревшее оборудование, которое скоро придется менять. Вам же не нужен просто калькулятор?

Мы готовы предложить решение, которое точно Вам подойдет.

Программная касса «zPOS.Программная касса SP1» на zPOS.Терминале P1

Чем же Программная Касса лучше, чем «старая добрая касса с СКНО»?

Во-первых, это дешевле. Блок СКНО стоит 130 рублей, а СКО всего 34 рубля. Дешевле и сама регистрация в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» и ежемесячные выплаты.

Во-вторых, подключение гораздо быстрее. Ведь вам не нужно везти КСА в ЦТО, где ее неделю (а то и две) будут разбирать, чтобы подключить СКНО, потом тестировать и снова собирать. И если хорошо соберут, то «прослужит долго». В программной кассе используется СКО – USB-токен, который подключается легко, как любая флешка.

Все необходимые документы на подключение мы вам вышлем на email.

В-третьих, Программная Касса нужна бизнесу, чтобы управлять продажами, а не только печатать чеки. При этом чеки можно отправлять на e-mail или в мессенджеры.

Она оптимизирует процессы продаж – избавит от «тетрадок» и двойного ввода, освободит рабочее пространство, сэкономит на эквайринге и предоставит разностороннюю аналитическую отчетность с удобными для Вас фильтрами и графиками.

Мы подготовили для вас ряд готовых решений с программными кассами, которые могут работать как на смартфонах/планшетах/ноутбуках, так и на специализированных устройствах «zPOS.Терминал» – устройства «2в1» и «3в1», где в одном корпусе скомпонованы: программная касса, принтер чеков, POS-терминал для приема платежей с помощью банковских карточек («3в1»). Подробнее https://zpos.by