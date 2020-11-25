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Как меньше платить по подоходному налогу: все законные вычеты в 2021-м
Источник материала: Myfin
Порядок и текущие нормы налогового вычета следует знать самим плательщикам, чтобы уберечься от лишних расходов.
Чего не касаются вычеты?
Но прежде, чем разбираться с вычетами, определим чего эта статья не касается. Мы не рассматриваем сейчас виды доходов, освобожденные от налога. В Беларуси походный не взимается с пенсий, пособий, командировочных, компенсаций, средств от разовых продаж имущества, определенных премий, денежных наград и пр.
Полный список доходов, не облагаемых налогом, можно найти в Налоговом кодексе, он довольно велик. Но вычетов все это не касается.
Также не касаются вычетов варианты начисления подоходного налога по другим ставкам. К примеру – резиденты Парка высоких технологий платят пониженный подоходный, нотариусам и адвокатам назначены большие ставки, есть другие особые случаи.
Почему это важно? Потому что любое уменьшение подоходного налога будет принято только с правильным обоснованием.
Какие основания могут быть у налоговых вычетов?
В нормах законодательства, комментариях к ним и бухгалтерских документах налоговые вычеты разделяют на три категории:
Каждая категория рассчитывается по своим правилам.
Какими будут стандартные налоговые вычеты в 2021 году?
Основной интерес представляют стандартные налоговые вычеты. Потому что они касаются максимального количества людей и потому что их назначают в не в процентах, но в рублях, и потому регулярно пересматривают.
Стандартные налоговые вычеты предоставляются по основному месту работы (учебы).
Какими будут социальные и имущественные налоговые вычеты в 2021 году?
Социальными называют вычеты для лиц, потративших деньги на получение образования, а также на добровольное страхование жизни, пенсии и медицинские расходы.
Имущественные вычеты – это уменьшение налогооблагаемой базы на сумму, которую плательщик подоходного налога потратил на приобретение жилья.
Механизм вычетов по имущественным и социальным выплатам одинаков – из налогооблагаемой базы вычитают суммы, потраченные на покупку жилья, образование и т.д. Величина вычетов не зависит от уровня дохода. Если соответствующий расход больше дохода, то налога в расчетном месяце может вообще не быть, а остаток суммы для вычета перейдет на следующий месяц.
Изменений по имущественным и социальным вычетам по подоходному налогу в 2021 году не ожидается.
Как будут рассчитывать профессиональные вычеты в 2021 году?
Также, как в прошлые годы.
Вычеты такого рода востребованы небольшим кругом плательщиков и мало известны остальным. Но представление об этом лишним не будет. Профессиональные вычеты доступны нескольким категориям творческих профессий и профессионального спорта:
Возможно два варианта расчета профессионального налогового вычета:
Уменьшение налогооблагаемой базы зависит от вида деятельности:
Что в итоге?
Описанные выше изменения стандартных налоговых вычетов пока официально не утверждены, но скорее всего это будет сделано для компенсации инфляционных процессов, аналогично пересмотру тарифов, пенсий и т.д. Изменения не коснутся тех ситуаций, где вычет считается не по лимитам, а в процентах или от фактически потраченных сумм.
Важный момент – вычеты исчисляются по ставкам, действовавшим в период, за который рассчитывается налог.
Поэтому, если с 1 января 2021 года суммы вырастут как это указано выше, то пользу от этого плательщики почувствуют только в феврале 2021 года, когда будут считать январскую зарплату.
Текст: Игорь Смирнов
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