Как меньше платить по подоходному налогу: все законные вычеты в 2021-м

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Порядок и текущие нормы налогового вычета следует знать самим плательщикам, чтобы уберечься от лишних расходов.



Чего не касаются вычеты?

Но прежде, чем разбираться с вычетами, определим чего эта статья не касается. Мы не рассматриваем сейчас виды доходов, освобожденные от налога. В Беларуси походный не взимается с пенсий, пособий, командировочных, компенсаций, средств от разовых продаж имущества, определенных премий, денежных наград и пр.

Полный список доходов, не облагаемых налогом, можно найти в Налоговом кодексе, он довольно велик. Но вычетов все это не касается.

Также не касаются вычетов варианты начисления подоходного налога по другим ставкам. К примеру – резиденты Парка высоких технологий платят пониженный подоходный, нотариусам и адвокатам назначены большие ставки, есть другие особые случаи.

Почему это важно? Потому что любое уменьшение подоходного налога будет принято только с правильным обоснованием.

Какие основания могут быть у налоговых вычетов?

В нормах законодательства, комментариях к ним и бухгалтерских документах налоговые вычеты разделяют на три категории:

стандартные налоговые вычеты;

социальные налоговые вычеты;

имущественные налоговые вычеты;

профессиональные налоговые вычеты.

Каждая категория рассчитывается по своим правилам.

Какими будут стандартные налоговые вычеты в 2021 году?

Основной интерес представляют стандартные налоговые вычеты. Потому что они касаются максимального количества людей и потому что их назначают в не в процентах, но в рублях, и потому регулярно пересматривают.

Лица с правом на вычет Действующий вычет в 2020 году Планируемый вычет в 2021 году Все получатели дохода ниже установленной суммы При доходе меньше 709 руб. вычет 117 руб. При доходе меньше 753 руб. вычет 124 руб. Родители (опекуны) несовершеннолетних детей 34 руб. 36 руб. Родители детей старше 18 лет, учащихся на дневной форме в учебных заведениях (только первое среднее или высшее образование) 34 руб. 36 руб. Лица на иждивении которых находятся супруги в отпуске по уходу за ребенком 34 руб. 36 руб. Родители (опекуны) 2 и более несовершеннолетних детей 65 руб. 69 руб. Родители (опекуны) несовершеннолетних детей-инвалидов 65 руб. 69 руб. Одинокие родители (опекуны), вдовы/вдовцы 65 руб. 69 руб. Инвалиды I и II групп 165 руб. 175 руб. Инвалиды с детсва 165 руб. 175 руб. Ликвидаторы ЧАЭС 165 руб. 175 руб. Перенесшие лучевую болезнь после аварий 165 руб. 175 руб. Герои Труда, Советского Союза, Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества 165 руб. 175 руб.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются по основному месту работы (учебы).

Какими будут социальные и имущественные налоговые вычеты в 2021 году?

Социальными называют вычеты для лиц, потративших деньги на получение образования, а также на добровольное страхование жизни, пенсии и медицинские расходы.

Имущественные вычеты – это уменьшение налогооблагаемой базы на сумму, которую плательщик подоходного налога потратил на приобретение жилья.



Фото: Myfin.by

Механизм вычетов по имущественным и социальным выплатам одинаков – из налогооблагаемой базы вычитают суммы, потраченные на покупку жилья, образование и т.д. Величина вычетов не зависит от уровня дохода. Если соответствующий расход больше дохода, то налога в расчетном месяце может вообще не быть, а остаток суммы для вычета перейдет на следующий месяц.

Изменений по имущественным и социальным вычетам по подоходному налогу в 2021 году не ожидается.

Как будут рассчитывать профессиональные вычеты в 2021 году?

Также, как в прошлые годы.

Вычеты такого рода востребованы небольшим кругом плательщиков и мало известны остальным. Но представление об этом лишним не будет. Профессиональные вычеты доступны нескольким категориям творческих профессий и профессионального спорта:

Литераторам, драматургам, авторам компьютерных программ и прочих схожим специальностям;

Художникам, скульпторам, архитекторам, фотографам и другим представителям изобразительного искусства;

Спортсменам и тренерам.



Фото: Myfin.by

Возможно два варианта расчета профессионального налогового вычета:

Первый вариант – из суммы доходов, гонораров за произведения или выступления вычитают расходы на материалы, комплектующие, аренду, ЖКХ, топливо, проезд, спортивные сборы и т.д. Второй вариант – налогооблагаемая база, т.е. эти же доходы, уменьшается на определенный процент.

Уменьшение налогооблагаемой базы зависит от вида деятельности:

20% – по доходам от занятий литературой, драматургией, иллюстрацией, программированием и др.

30% могут получить архитекторы, фотографы, производители клипов и др.

40% полагается авторам музыки, песен, художникам и др.

Что в итоге?



Описанные выше изменения стандартных налоговых вычетов пока официально не утверждены, но скорее всего это будет сделано для компенсации инфляционных процессов, аналогично пересмотру тарифов, пенсий и т.д. Изменения не коснутся тех ситуаций, где вычет считается не по лимитам, а в процентах или от фактически потраченных сумм.

Важный момент – вычеты исчисляются по ставкам, действовавшим в период, за который рассчитывается налог.



Поэтому, если с 1 января 2021 года суммы вырастут как это указано выше, то пользу от этого плательщики почувствуют только в феврале 2021 года, когда будут считать январскую зарплату.