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Задержания на марше 8 ноября. Иллюстрационное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Натянули на дубинку презерватив и пытались засунуть в рот». Минчанин рассказал о пытках Я был без бело-красно-белой символики, наоборот — на моей кепке сзади был красно-зеленый флажок.

О том, что с ним произошло,рассказал минчанин Денис (полное имя не называем по просьбе героя). Его схватили 8 ноября в обед, когда он от Стеллы шел на Кальваривскую на танцы. В рюкзаке нес с собой сменку: носки, кроссовки, майку, шорты.«Я поравнялся с микробусом, набитым неизвестными людьми в зеленом. Услышав « Работаем!», я побежал, поскольку в целом хватать на улице больше было некого. Забежал за здание БГУ, поскользнулся на траве и упал.Я был без бело-красно-белой символики, наоборот — на моей кепке сзади был красно-зеленый флажок.Меня привели в машину, поставили на колени головой вниз в проходе между сиденьями, туго затянули руки пластиковой стяжкой. Далее была попытка зайти в мобильный телефон. Они перебирали мои пальцы и постоянно наносили удары по голове, прилетало с разный сторон. Дубинкой били по рукам. Захватывали пальцами ноздри моего носа и оттягивали голову назад. Еще электрошокером мне стали «смолить» уши, иногда доставалось вискам — то ли промахивались, то ли специально. Так они издевались в машине, пока едили и пополняли бус новыми задержанными.На лбу мне сделали пометку — букву «А», типа «активный», за то, что не хотел разблокировать телефон.Далее привезли в какое-то место: поскольку голова постоянно была опущена, ничего рассмотреть было невозможно. Завели в кабинет и уложили на пол. Начали бить дубинками по ногам и ягодицам. Чтобы не было слышно криков, на голову накину бронежилет. Били по очереди человека три-четыре. Обзывали терпилой.В итоге они стали решать: вывести меня на улицу и залить глаза перцовым газом или изнасиловать дубинкой.Начали искать презерватив, натянули его на дубинку. Поступило предложение засунуть мне ее в рот, и когда они приступили к этому, я сдался, сказал им пароль. Понял, что эти люди не остановятся ни перед чем, а здоровье мне потом будет восстанавливать только дороже.Они заглянули в мой телеграмм. Им не понравилось, что я подписан на группу «каратели». Один меня ударил ногой в живот со словами, что я хочу сделать его жену шлюхой. Я был поражен этому потоку бреда! Но больше ничего интересного, видимо, не нашли. Через некоторое время я услышал: мол, ты из-за этого столько терпел?»Денис отсидел в Жодино семь суток. Сразу после выхода снял побои в частном медцентре, а на следующий день поехал к судмедэкспертам на Долгиновский тракт. Написал заявление в Следственный комитет.«Невролог мне советовала к психологу обратиться, но я вроде пока обхожусь без этого. Мне бы сейчас физически восстановиться. Осталось онемение левой кисти вылечить, мне стяжкой сильно пережали руку и повредили сразу три нерва: лучевой, локтевой и срединный.А также гематомы на ногах все никак не уходят. В изоляторе ребята в душе говорили, что я выглядел ниже пояса сзади, как японский якудза, полностью «татуированный».Внутри все грызет от несправедливости, лжи и сюра, который происходит у нас в стране».