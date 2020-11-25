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Эксперт рассказал как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома

25.11.2020 10:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома
Иллюстративное фото
Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как обезопасить мобильные банковские приложения в смартфоне от взлома.

По его словам, при заходе в приложение оно предложит создать код-пароль, который хранится локально в зашифрованном виде. Эксперт отметил, что код-пароль не должен совпадать с пин-кодом, либо кодом от SIM-карты или смартфона, потому что мошенник, получив один из этих кодов, сможет завладеть доступом ко всем системам.

Вакулин подчеркнул, что нужно остерегаться вирусов и вредоносных приложений, которые могут отслеживать операции на смартфоне. Для противодействия им обязательно следует проверять смартфон на наличие вирусов при помощи антивирусных программ.

«Есть вирусы, которые считывают всю информацию, вводимую с клавиатуры. Как с компьютеров, так и со смартфонов. Если будет такое вредоносное приложение найдено, то его необходимо удалить, рекомендовано сбросить настройки телефона до заводских и начать процедуру по настройке своего гаджета», - заключил специалист.
 
 
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