Отравленная «Аленка»: Европа отказалась от продукции знаменитого бренда

Источник материала: Салiдарнасць

Европейские страны признали опасным для здоровья и сняли с продажи российский вафельный торт «Аленка».

Еще в сентябре 2020 года на Департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии опубликовал уведомление о том, что в вафельных тортах российского производства выявлено запредельное содержание глицидиловых эфиров и 3MCPD, сообщает DairyNews.ru





Ведомство предупреждает, что вафельный торт «Аленка», который поставляется на рынок Германии и других европейских стран опасен для здоровья, поскольку в нем содержатся генотоксичные канцерогены – концентрация глицидиловых эфиров в нем равна 1,3 мг/кг, а 3MCPD - 3,7мг/кг. Подобное же сообщение разместил и сайт европейской Системы экстренного уведомления по качеству пищевых продуктов (RASFF). Как известно, торт «Аленка» экспортировался в 7 стран Евросоюза: Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Финляндию, Швецию и Португалию. Теперь он изъят из продажи.

Поставляет торты «Аленка» на европейский рынок компания «Монолит», но сам бренд «Аленка» принадлежит «Объединенным Кондитерам». «Монолит» уже выпустил на немецком языке пресс-релиз с подтверждением опасности «Аленки» и призвал потребителей вернуть товар, а в немецких СМИ появились статьи, сообщающие об опасности вафельных тортов российского производства, которые способны вызвать рак и генетические мутации.

Популярный телеграм-канал «Кстати» пишет по этому поводу:

«Вы удивитесь, но речь пойдёт опять о славном советском прошлом и как его получилось успешно профукать. Каждый россиянин знает бренд «Аленка», продукция которого является гордостью любого жителя великой и могучей страны. Но сегодня мы вас разочаруем: на днях торт «Аленка» был снят с продажи в торговых сетях сразу семи европейских стран. Навсегда. Из-за несоответствия стандартам безопасности.

Вообще, это - повод спрятать глаза от позора. За один только 2020 год в Европе выкинули из торговых сетей несколько десятков наименований кондитерских изделий из России. Причина все та же – несовпадение стандартов. В ЕС глицидиловых эфиров в пищевой продукции не должно быть более 1 мг/кг, а у нас и 9-15 мг/кг спокойно бывает. Потому что российские кондитеры используют самые дешевые жиры производства компании «Эфко» - пальмовое масло такого качества, что в Европе его считают не пищевым. Выбор у них невелик: «Эфко» – самый крупный поставщик жиров для пищевой промышленности.

Можно было бы решить проблему, внедрив те же правила, что в Европе. Но масложировики обзавелись хорошими лоббистами в Евразийской экономической комиссии и тормозят внедрение нового техрегламента в странах ЕАЭС.

Пожалуй, самая значимая фигура в масляном лобби – белорусский политик Виктор Назаренко, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии. И, близкий друг владельца и председателя совета директоров компании «Эфко» – Валерия Кустова.

У нас с вами таких друзей-политиков нет. Поэтому мы «наслаждаемся» продуктами на основе опасного для жизни пальмового масла. А в России продолжается скрытая эпидемия онкологических заболеваний: 300 тысяч смертей от рака за год и, по общему мнению целого ряда общественных организаций, 100 тысяч смертей – из-за полуторагодового затягивания ввода нормативов господином Назаренко.

Эта ситуация настолько всех достала, что общественные организации России и Беларуси уже устали убеждать Евразийскую экономическую комиссию ускориться. Этой осенью к общему хору подключилась ТПП России, направив в ЕАЭК официальную просьбу как можно быстрее закончить дело.

Между тем в Евросоюзе планируют избавиться еще от целого списка российских товаров, ведь канцерогенные вещества – суровая реальность. И ситуация становится все более похожей на введение санкций в отношении российской пищевки. Потому под разбор попадут все – и те, кто жирами от «Эфко» не пользуются – тоже...»

Забавно также, что знаменитый шоколад «Алёнка», который изготавливали в СССР с 1965 года, назван так в честь дочери космонавта Валентины Терешковой Елены.