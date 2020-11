Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Фэлікс Аксёнцаў

Источник материала: Радыё Свабода

Новая рубрыка Свабоды: «Цытаты, якія дапамагаюць жыць». Дасылайце нам свае ўлюбёныя цытаты, якія судакранаюцца зь цяперашнім часам беларусаў і Беларусі і з надзённымі для беларускай рэчаіснасьці пытаньнямі: Як годна жыць? Што рабіць і думаць? Як супрацьстаяць барбарству, гвалту і хлусьні?

Фэлікс Аксёнцаў:

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Жыцьцё — гэта тое, што з табой адбываецца, пакуль ты заняты іншымі плянамі».

Гэтыя словы прыпісваюць Джону Ленану. На самой справе, ён пазычыў іх у амэрыканскага аўтара коміксаў Алена Саўндэрза (нічога больш пра яго, на жаль, я ня ведаю). Яны раз-пораз дапамагаюць мне вяртацца да рэчаіснасьці, жыць тут і цяпер, не губляць вастрыні ўспрыманьня.

Калі я наведваю чужую краіну, я ніколі не пытаюся, добрыя там законы ці кепскія. Я пытаюся толькі, ці яны выконваюцца.

Кажуць, што гэта перафразаванае старажытнае японскае прыслоўе, якое скарысталі ў сваім фантастычным апавяданьні расейскія пісьменьнікі браты Стругацкія. Гэтая цытата цяпер часта ўсплывае ў памяці. Бо неабмежаваная ўлада няздольная выконваць аніякіх законаў, нават і сваіх уласных. Якім жа коштам мы гэта зразумелі!

Чым быць хочаш? — Ня быць скотам…

Радкі Янкі Купалы — унівэрсальныя. Яны — па-за межамі часу, мовы і мастацтва. Адвечнае пытаньне да самога сябе — і адзіны магчымы адказ.



У прагрэсіўнай краіне зьмена — рэч непазьбежная. Зьмена — рэч пастаянная.

Гэта выказваньне брытанскага палітыка Бэнджаміна Дызраэлі (1804–1881), які двойчы займаў пост прэм’ер-міністра Аб’яднанага Каралеўства (1868; 1874–1880).

Самы эфэктыўны спосаб справіцца са зьменай — дапамагчы стварыць яе.

Гэтыя словы прыпісваюць Л.У. Лайнэту (L.W. Lynett), аднаму з мэнэджэраў кампаніі IBM у 1960-х гадах.

