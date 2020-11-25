Минздрав отчитался, хватает ли лекарств для тяжелых пациентов с COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Беларусь закупила препарат для пациентов с тяжелым течением COVID-19 на сумму более 1,3 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Речь идет о лекарственном средстве "Актемра". Международное непатентованное наименование – Тоцилизумаб.

Лекарственное средство Тоцилизумаб показано пациентам с тяжелым течением COVID-19, у которых в ответ на внедрение вируса развивается так называемый синдром высвобождения цитокинов.

Синдром высвобождения цитокинов представляет собой избыточную воспалительную реакцию организма в ответ на внедрение вируса, которая направлена на борьбу с ним, но одновременно может приводить к повреждению тканей (в частности, легочной) и органов, а также к тяжелому течению заболевания. Не исключен и летальный исход.

"У пациентов с COVID-19 одним из признаков синдрома высвобождения цитокинов может быть повышенный уровень интерлейкина 6 (IL-6). В таком случае применение противовирусных средств не помогает и назначаются специальные лекарства, которые подавляют синтез этих медиаторов воспаления. К ним и относится Тоцилизумаб", - пояснили в Минздраве.

В Беларусь это лекарственное средство включено в клинический протокол. Как сообщает ведомство, 23 ноября в страну поступила новая партия препарата, которая уже распределена по больницам.

"Концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/20мл 23 ноября поступил в количестве 2008 упаковок, на сумму более $1,3 млн", – говорится в сообщении министерства.

Деньги на покупку препарата были выделены из республиканского бюджета. До конца года ожидается поставка еще 5,3 тысячи упаковок Тоцилизумаба на сумму около 3,71 миллиона долларов.

Также, по информации Минздрава, до конца ноября ожидаются поставки лекарственного средства из группы низкомолекулярных гепаринов - Фраксипарин. Завершается процедура контроля качества еще одного лекарственного средства из группы низкомолекулярных гепаринов – Эноксапарин с.к. После прохождения контроля качества лекарственное средство будет упаковано специалистами РУП "Белмедпрепараты". Поставка в больницы ожидается в декабре.

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