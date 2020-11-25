Серьезная авария на МКАД-2: фура оказалась в кювете (видео)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщили о серьезной аварии, которая произошла на трассе М14 (МКАД-2) вчера вечером. Недалеко от развязки с трассой Р58 (Минск — Калачи — Мядель) в кювете оказалась фура. Еще один грузовой автомобиль стоял рядом с работающей аварийной сигнализацией.

По всей вероятности, авария произошла не позднее 20:00. Автопоезд съехал в кювет, с трассы был виден только полуприцеп. Второй грузовик находился в крайней левой полосе, у него повреждения справа.

На месте ДТП на проезжей части было много обломков, в том числе возле разделительного ограждения: само оно имело следы удара. Движение на этом участке МКАД-2 было затруднено, но не блокировано.

На место происшествия выбывали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи, экипажи Госавтоинспекции.

(будет дополнено)

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