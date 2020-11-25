«Предоставить письменную информацию о собственниках». Администрация Центрального района требует списки квартир с бчб-флагами в окнах

Источник материала: Onliner

Борьба с бело-красно-белыми флагами продолжается. На этот раз очередь дошла до знамен, которые белорусы вывешивают в своих собственных окнах. И если раньше никому и дела не было, что с улицы видно в чужом окне — хоть шикарные шторы, хоть вековая пыль и паутина, то теперь все по-другому. В частности, администрация Центрального района решила крепко взяться за поклонников белого и красного.

В письме за подписью первого замглавы, которое было разослано в товарищества собственников, заключается даже не просьба, а требование: «В срок до 25.11.2020 предоставить письменную информацию о собственниках квартир (номер квартиры, контактный номер телефона), у которых на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика». Если же председатели ТС откажутся это делать, да еще в столь сжатые сроки (письмо датировано 24.11.2020), то грозят им возможностью привлечения к административной ответственности по статье 23.1 КоАП (а это до нынче от предупреждения до 20 базовых).





Народная мудрость гласит: если тебя включают в какие-то списки, добра не жди. Но может, в Центральном районе это и не так. Чтобы выяснить, для чего местной администрации списки жильцов, Onliner дозвонился до первого замглавы Вадима Передни. Тот подтвердил факт рассылки письма товариществам, но по телефону отвечать на возникшие вопросы отказался — «присылайте официальный запрос». Что мы и сделали. Вот на какие вопросы мы (думается, и многие белорусы) рассчитываем получить ответ через две недели.

1. Для чего администрации Центрального района необходим список жильцов, у которых на фасаде и в окнах имеется негосударственная символика?

2. Гарантирует ли администрация Центрального района сохранность личных данных граждан, которые попадут в списки, не будут ли эти данные переданы третьим лицам?

3. Что именно администрация Центрального района понимает под словосочетанием «негосударственная символика» — какие это флаги и листовки, как они выглядят?

4. Если в окнах и на фасадах зданий размещена государственная символика — к примеру, официальный красно-зеленый флаг, является ли это, по мнению администрации Центрального района, нарушением архитектурного облика фасада? Необходимо ли товариществам собственников составить отдельные списки граждан, на фасадах (окнах) которых висит государственная символика?

5. Если в окнах жителей района висит, к примеру, герб «Погоня», внесенный в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, то есть являющийся государственной символикой, необходимо ли таких жильцов включать в списки?

О закручивании гаек нам также рассказали в еще одном районе — обеспокоенные жильцы двух товариществ собственников прислали скриншоты переписки с председателями. Дозвониться до нужных людей из администрации и подтвердить информацию нам пока не удалось, поэтому указывать название района не будем. Но ознакомиться с сообщениями для общего представления можно. Впрочем, о том, что жильцов этих ТС начали «кошмарить», еще никто не сообщал.



