Mercedes влетел под бетономешалку. Водитель легковушки погиб (видео)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось вчера вечером, около 18:00, на автодороге Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. По предварительной информации ГАИ, возле поворота на деревню Ильинка Могилевского района 52-летний могилевчанин на Mercedes столкнулся с ехавшей навстречу Scania.

«Со слов водителя грузовика, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, — дополнили инспекторы. — Однако легковушка врезалась в заднюю часть Scania».

В результате аварии водитель Mercedes погиб.