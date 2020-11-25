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Mercedes влетел под бетономешалку. Водитель легковушки погиб (видео)

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП случилось вчера вечером, около 18:00, на автодороге Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. По предварительной информации ГАИ, возле поворота на деревню Ильинка Могилевского района 52-летний могилевчанин на Mercedes столкнулся с ехавшей навстречу Scania.

«Со слов водителя грузовика, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, — дополнили инспекторы. — Однако легковушка врезалась в заднюю часть Scania».

В результате аварии водитель Mercedes погиб.

 
 
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ДТП случилось вчера вечером, около 18:00, на автодороге Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. По предварительной информации ГАИ, возле поворота на деревню...
 
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