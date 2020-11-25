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Белорусский рубль снова дешевеет ко всем валютам корзины

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера наш рубль дешевел ко всем партнерам, но совсем незначительно, в пределах погрешности. Можно считать, что почти дорожал. Этот штиль длится уже слишком долго, однажды какая-то из валют захочет диссонансов и потрясений. Сегодня в начале торгов куда-то рванул евро. Доллар пока ведет себя сдержанно.

С утра доллар набрал политкорректные 0,2 копейки и стоит пока 2,5568 рубля.

Зато евро подозрительно активен, подорожал уже на 1,31 копейки. Торгуется по 3,0426.

У российского рубля плюс 1,44 копейки, его сотня стоит 3,3829.

Во вторник доллар набрал 0,34 копейки и стал стоить 2,5548. Евро прибавил 0,11 копейки, до 3,0286. Российский рубль подорожал на 0,27 копейки, его сотня стоила 3,3685.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера наш рубль дешевел ко всем партнерам, но совсем незначительно, в пределах погрешности. Можно считать, что почти дорожал. Этот штиль длится уже слишком долго,...
 
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