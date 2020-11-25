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Белорусский рубль снова дешевеет ко всем валютам корзины
Источник материала: Onliner
Вчера наш рубль дешевел ко всем партнерам, но совсем незначительно, в пределах погрешности. Можно считать, что почти дорожал. Этот штиль длится уже слишком долго, однажды какая-то из валют захочет диссонансов и потрясений. Сегодня в начале торгов куда-то рванул евро. Доллар пока ведет себя сдержанно.
С утра доллар набрал политкорректные 0,2 копейки и стоит пока 2,5568 рубля.
Зато евро подозрительно активен, подорожал уже на 1,31 копейки. Торгуется по 3,0426.
У российского рубля плюс 1,44 копейки, его сотня стоит 3,3829.
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Вчера наш рубль дешевел ко всем партнерам, но совсем незначительно, в пределах погрешности. Можно считать, что почти дорожал. Этот штиль длится уже слишком долго,...
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