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Для тех, кто не любит седаны. Honda представила бюджетный хетчбэк

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже больше года в Таиланде, Индии и Малайзии продается седан Honda City нового поколения. Это бюджетная модель наподобие Citroen C4 Sedan или Peugeot 408. Всем был хорош этот автомобиль, но многие клиенты хотели более практичный кузов хетчбэк. Honda прислушалась к этой просьбе. Может, и нам чего попросить?

Для тех, кто не любит седаны. Honda представила бюджетный хетчбэк

В Таиланде вскоре появится в продаже хетчбэк Honda City. Он отличается от седана только задней частью, остальной кузов полностью идентичен «четырехдверке». Японцы даже не стали менять боковые двери для новой версии. За счет отсутствия выступающего багажника хетчбэк на 20 см короче исходника. А вот колесная база одна и та же — 2590 мм. Корму хетчбэка постарались сделать максимально привлекательной за счет оптики интересной формы, спойлера и даже небольшого диффузора.

Для тех, кто не любит седаны. Honda представила бюджетный хетчбэк

Под капотом — тот же 1-литровый турбомотор, что на седане. Агрегат развивает 120 л. с. и 173 Н·м. Уже в базовом оснащении хетчбэк имеет вариатор, в то время как «четырехдверка» по умолчанию оснащается 5-МКП. Среди доступных модификаций есть «типа-заряженная» версия RS, которая отличается только оснащением и подрулевыми лепестками. Она, кстати, и изображена на фотографиях. Стоит хетчбэк от 19,7 тысячи долларов.

Honda Insight II, 2010 г.в., 210 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
19 158 р.
7499$ / 6324€
Honda Jazz II, 2009 г.в., 260 000 км
голубой, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
12 135 р.
4750$ / 4006€
Honda Accord V Рестайлинг Ce, 1997 г.в., 325 000 км
красный, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
3832 р.
1500$ / 1265€
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Уже больше года в Таиланде, Индии и Малайзии продается седан Honda City нового поколения. Это бюджетная модель наподобие Citroen C4 Sedan или Peugeot 408. Всем был хорош этот...
 
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