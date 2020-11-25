ГАИ начинает отработку молодечненской трассы, говорят о строгом контроле

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В ГАИ Минской области сообщили о том, что в целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сегодняшнего дня и по 28 ноября Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно опасных участков автодороги Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) в пределах Минского, Молодечненского, Вилейского и Мядельского районов.

— Под строгим контролем ГАИ автодорога Р28, — предупредили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что инспекторы особое внимание уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушений скоростных режимов, а также правил обгона и маневрирования.

— Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать требования ПДД, — подчеркнули в ГАИ.

Там также напомнили, что с 25 ноября по 4 декабря 2020 года проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат контроль за обязательным оборудованием зимними шинами транспортных средств, а также недопущением неисправностей, при которых запрещается их участие в дорожном движении.

По Правилам дорожного движения с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек). Также запрещено участие в дорожном движении транспортных средств с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины (до 27 рублей). Повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства повлечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).