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СК: мужчина изготовил более тысячи «ежей» для повреждения колес спецтранспорта

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обвинение в приготовлении к участию в массовых беспорядках предъявлено 40-летнему жителя Мозыря. Установлено, что мужчина в июле — августе этого года изготовил металлические конструкции («ежи»), которые в последующем планировал передать другим лицам для повреждения автомобильных шин спецтранспорта сотрудников ОВД, сообщает Следственный комитет.

«Всего мужчина изготовил более тысячи подобных изделий и хранил их на территории Мозырского района, а затем перевез их в Калинковичи, — рассказали следователи. — Кроме того, установлено, что мужчина являлся администратором одного из деструктивных каналов в Telegram, а также участником чата, где искал человека, который сможет доставить «ежи» в Минск. Для этого обвиняемый опубликовал в одном из чатов фотографию металлической конструкции, а также разместил инструкцию по их применению и информацию о поражающих свойствах».

СК: мужчина изготовил более тысячи «ежей» для повреждения колес спецтранспорта

«На сообщение отреагировал 32-летний мужчина, который согласился забрать изделия и перевезти их в Минск, а также передать другим гражданам для их последующего применения, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Сразу после передачи конструкций противоправная деятельность 40-летнего мужчины была пресечена сотрудниками ОВД, а орудия преступления изъяты. При проведении следственного эксперимента установлено, что при броске „ежа“ с различного расстояния и под различными углами конструкция всегда становится поражающим элементом вверх. Замеры показали, что общая длина выставленных конструкций перекрывает расстояние в 77,5 метра».

СК: мужчина изготовил более тысячи «ежей» для повреждения колес спецтранспорта

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК РБ («Приготовление к участию в массовых беспорядках»). Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение в приготовлении к участию в массовых беспорядках предъявлено 40-летнему жителя Мозыря. Установлено, что мужчина в июле — августе этого года изготовил...
 
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