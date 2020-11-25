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Хроника дня: Мининформ внезапно разблокировал прежний домен «Нашай Нiвы», в Могилеве уволен директор театра

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый день принесет новые интересные открытия — как бы ни трудно было удивить чем-то белорусов. Например, с территории Беларуси снова начал открываться короткий домен «Нашай Нівы» nn.by. Его нам перестали показывать в конце августа, и издание перешло на другой адрес (nashaniva.by).

В Могилеве расторгнут контракт с директором театра: «не хотел увольнять сотрудников»

С сегодняшнего дня расторгнут контракт с директором Могилевского облдрамтеатра Андреем Новиковым. Основание — статья 259 Трудового кодекса. На странице учреждения есть уточнение, что, согласно данной статье, руководитель освобождается от должности в связи с расторжением контракта. Однако полное название статьи звучит так: «Расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа». В данном случае контракт был заключен в сентябре на 5 лет.

На странице театра сообщается, что Новиков руководил театром 20 лет, был создан крепкий коллектив, который «ярко заявил о себе в театральном пространстве». А главный его творческий проект — Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт», который проводится с 2006 года по инициативе и под руководством Новикова, «имеет значительный общественный резонанс, является одним из крупнейших и известнейших театральных фестивалей Восточной Европы». Андрей Новиков удостоен Национальной театральной премии «за вклад в развитие театрального искусства Беларуси», награжден медалью Франциска Скорины, занесен на областную Доску почета, удостоен звания «Человек года Могилевщины». Перечисляются и другие заслуги бывшего директора и театра под его руководством.

«Все это не помешало руководству освободить директора театра А. Ф. Новикова от должности в связи с тем, что тот счел неприемлемым для себя увольнять сотрудников по необоснованным и незаконным причинам, — говорится в сообщении. — Коллектив готов и далее успешно работать под руководством Новикова А. Ф., реализуя творческие планы и замыслы. Коллектив театра считает решение об увольнении руководителя необоснованным и несправедливым. Важно отметить, что около двух месяцев назад во время общего собрания коллектива театра с участием начальника управления культуры Могилевского областного исполнительного комитета О. В. Стельмашка коллективу было обещано, что за выражение взглядов и гражданской позиции отдельными работниками театра в отношении руководителя не будут предприниматься никакие меры и взыскания, в том числе его увольнение». 

Коллектив направил в областное управления культуры обращение, в котором просит не освобождать от должности Новикова. Или обратятся выше.

«В связи с ликвидацией нарушений»

НН информирует, что возвращается на привычный короткий адрес nn.by. Это стало возможно после того, как Мининформ снял блокировку, длившуюся почти три месяца. Просьбу о разблокировке издание отправляло месяц назад.

Приводится ответ министерства, пришедший 23 ноября: «В связи с ликвидацией нарушений законодательных актов Республики Беларусm, которые стали основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, приказываю возобновить доступ к интернет-ресурсу NN.by».

Теперь будет включена переадресация с Nashaniva.by на nn.by.

(будет дополнено)

 
Теги: Могилев
 
 
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Новый день принесет новые интересные открытия — как бы ни трудно было удивить чем-то белорусов. Например, с территории Беларуси снова начал открываться короткий...
 
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