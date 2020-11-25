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Таинственный монолит нашли на картах Google. Он стоит в пустыне давно

25.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне в сети появилась фотография таинственного монолита, установленного в безлюдном месте на юго-востоке штата Юта. Это удаленное от цивилизации место, где практически не бывает людей. Монолит был обнаружен сотрудниками местного департамента охраны, которые облетали местность на вертолете. Они выложили фотографии блестящей штуковины, однако координаты раскрывать не стали.

Тем не менее, один из пользователей reddit провел собственное расследование и изучил карты Google. Там он все-таки нашел монолит, попутно выяснив, что он находится на своем месте с 2016 года — в 2015-м он еще не присутствовал на спутниковых снимках.


Чтобы найти местность, Тим Слейн воспользовался навыками, полученными в игре GeoGuesser. В ней геймерам предлагается найти заданное место на картах Google, используя дедуктивные и иные навыки. Координаты ради безопасности все так же скрыты от аудитории. Также остается открытым вопрос, кто именно установил металлический монолит высотой около 3—4 метров.

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Накануне в сети появилась фотография таинственного монолита, установленного в безлюдном месте на юго-востоке штата Юта. Это удаленное от цивилизации место, где...
 
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