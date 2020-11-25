С какими темпами обваливаются отдельные отрасли белорусской промышленности?

Источник материала: Салiдарнасць

Рекордные долги и колоссальная потеря прибыли — это если коротко сказать об итогах работы белорусской промышленности за 9 месяцев.

Если же углубиться в подробности, то выручка горнодобывающих предприятий (ПО «Белоруснефть» и др.) упала на 1,9% к 2019 году, предприятий машиностроения (МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» и др.) — на 7,6%, в химической промышленности («Беларуськалий», «Гродно Азот» т др.) — на 12,7%, сообщает сайт banki24.by.

С учетом инфляционных процессов падение выручки в реальном выражении было еще больше.

Прибыль от реализации продукции у добытчиков полезных ископаемых по сравнению с прошлым годом обвалилась на 41,4% (в сопоставимых ценах — почти вдвое), в машиностроении за технику и оборудование получили на 10% меньше в номинале (с поправкой на инфляцию — на 15–20%).

В химической промышленности прибыль от реализации продукции снизилась на 47,1% (с учетом инфляции — в два раза).

Эффективность работы предприятий отражает рентабельность продаж. Чем выше рентабельность, тем эффективнее работает предприятие. Если же рентабельность длительное время низкая или отрицательная, то предприятие имеет высокие шансы на банкротство.

В горнодобывающей промышленности треть предприятий-флагманов относится к низкорентабельным.

Нерентабельны или низкорентабельны и более трети предприятий машиностроения. 18,1% компаний имеют убытки от реализации продукции, еще 20,5% — рентабельность в пределах 0–5%. Лишь 0,8% предприятий машиностроения можно отнести к высокорентабельным.

Падение рентабельности в химпроме связано с ухудшением конъюнктуры на рынке минеральных удобрений. 25% крупных и средних предприятий являются нерентабельными и низкорентабельными. 13,6% компаний имеют убытки от реализации продукции, а у 11,4% — рентабельность в пределах 0–5%.

В этой отрасли пока еще есть высокорентабельные предприятия, их 11,4%. В целом по экономике доля предприятий с рентабельностью от 30% и выше — 3%.

Чистая прибыль в ведущих отраслях тоже обвалилась с треском.

У добытчиков падение связано с ухудшением конъюнктуры на нефтяном рынке, сокращение — в 2,6 раза.

Резкое ухудшение финансового результата в машиностроении связывают с девальвацией белорусского рубля. В итоге вместо чистой прибыли — чистые убытки в 57,7 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году за тот же период с января по сентябрь была прибыль — 424,6 млн рублей.

В химпроме чистая прибыль снизилась в 6,8 раза, по сравнению с 2019 годом в отрасли не досчитались более миллиарда рублей.

Добавить к вышеизложенному можно еще рост суммарного долга и объема обязательств по кредитам и займам во всех отраслях. Ну а значительное увеличения платежей в пользу кредиторов на многих предприятиях сократило выручки наполовину.