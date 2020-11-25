СК: житель Мозыря изготовил более тысячи «ежей» для повреждения спецтранспорта. Расследование завершено

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Мозыря в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, мужчина в июле-августе этого года изготовил металлические конструкции («ежи»), которые в последующем планировал передать другим лицам для повреждения автомобильных шин спецтранспорта сотрудников правоохранительных органов. Всего он изготовил более тысячи подобных изделий и хранил их на территории Мозырского района, а затем перевез в Калинковичи.

Кроме того, следователи установили, что этот мужчина являлся администратором одного из каналов деструктивной направленности в мессенджере Telegram, а также участником радикального чата, где искал человека, который сможет доставить «ежи» в Минск. Для этого обвиняемый опубликовал в одном из чатов фотографию металлической конструкции, разместил инструкцию по применению и информацию о поражающих свойствах.





— На сообщение отреагировал 32-летний мужчина, который согласился забрать изделия и перевезти их в Минск, а также передать другим гражданам для их последующего применения. Сразу после передачи конструкций противоправная деятельность 40-летнего мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а орудия преступления изъяты, — проинформировали в СК.

При проведении следственного эксперимента установлено, что при броске «ежа» с различного расстояния и под различными углами, конструкция всегда становится поражающим элементом вверх. Замеры показали, что общая длина выставленных конструкций перекрывает расстояние в 77,5 метра.





Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ст. 13, ч. 2 ст. 293 (Приготовление к участию в массовых беспорядках) УК Беларуси. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.