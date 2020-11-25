ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У микрорайонов в Жодино появились революционные флаги

25.11.2020 11:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

У микрорайонов в Жодино появились революционные флаги

  • 25.11.2020, 11:15
У микрорайонов в Жодино появились революционные флаги

Вслед за Минском белорусские города обзаводятся боевыми знаменами.

Жодинский художник нарисовал эскизы флагов городских районов и подарил их горожанам.

— В большинстве городов, в небольших районах, жители придумывают флаги в нашей исторической цветовой гамме, — рассказал ex-press.by художник из Жодино Евгений. Он решил создать флаги районов города, чтобы жители могли взять за основу его произведения или придумали собственные. Пока в коллекции — 8 эскизов флагов.

Труба Жодинской ТЭЦ — самое заметное сооружение в районе ГРЭС:


Сердце, которое находится на Аллее любви и семейного благополучия для района «Дзержинка» — лучший символ:


ДНК — цепочка и колосья — символы района Научный, где живут и работают жодинские ученые-селекционеры НПЦ по земледелию:


«Знак качества» из времен СССР — на флаге района улицы Советской:


И название района, и его флаг говорят о том, что рядом единственная в Жодино река — Плиса:


В флаге этого района художник «обыграл» его название — получилось гармонично:


На флаге Восьмого микрорайона изображена цифра 8:


Графическое изображение грядок — в районе Новые грядки:


— Я не претендую на авторство, и если кому-то что-то понравится из моих эскизов — берите, пользуйтесь. Если захотите — дополняйте. Я буду только рад, если кто-то захочет, также как и я, творить — для новой Беларуси, — отметил Евгений.

А такой эскиз флага художник подарил всем жителям Жодино. На нем угадывается силуэт Ираиды Миско, ставшей одним из символов мирных протестов в городе, символом свободных людей, символом независимости Беларуси.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за Минском белорусские города обзаводятся боевыми знаменами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матч, который может определить чемпиона Беларуси по футболу, пройдет без зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика