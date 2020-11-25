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Байден установил исторический рекорд по голосам на выборах в президенты США

25.11.2020 11:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден установил исторический рекорд по голосам на выборах в президенты США

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  • 25.11.2020, 10:56
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Байден установил исторический рекорд по голосам на выборах в президенты США

При этом подсчет бюллетеней еще продолжается.

Джо Байден стал первым в истории Соединенных Штатов будущим президентом, получившим 80 млн голосов на выборах, сообщает NBC News (перевод — zn.ua.

Во многих штатах еще считают голоса, но, источник передает, что к 25 ноября демократ набрал 80 011 360 голосов избирателей. У действующего президента Дональда Трампа — 73 881 874 голосов американских граждан.

Напомним, что Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет. Он планирует назначить главой Госдепартамента Энтони Блинкена - экс-замгоссекретаря США в 2015 - 2017 годах при президенте Бараке Обаме.

Советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана, а директором Национальной разведки - бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Аврил Хэйнс.

Также планируется, что бывший замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата.

Также Байден назначил главой аппарата Белого дома своего бывшего советника Рона Клайна, который был руководителем аппарата вице-президента США, когда Байден занимал эту должность при Бараке Обаме.

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