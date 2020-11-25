Задержан бывший следователь СК, который помогал силовикам стать айтишниками

Источник материала: Салiдарнасць

Вчера вечером был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич. Об этом сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги и источники TUT.BY .

Евгения Юшкевича задержали вчера около 22.00 часов. Сейчас он в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me , который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.

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