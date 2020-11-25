ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член правления ИИХФ: есть предположение, что Россия проведет белорусскую часть ЧМ-2021. Но есть проблема с CAS

25.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный в прошлом чешский вратарь, член правления ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал возможность переноса минской части чемпионата мира-2021 в Россию.




"Мы очень озабочены безопасностью проведения ЧМ-2021. При оценке рисков мы оцениваем все возможные сценарии. Есть предположения, что Россия возьмет на себя организацию белорусской части турнира. Пока это больше спекуляции СМИ, но и здесь у нас есть проблема. К концу этого года Спортивный арбитражный суд должен принять решение по апелляции России против санкций по допингу. Согласно первоначальной формулировке, Россия не может даже организовывать спортивные мероприятия.

ИИХФ соблюдает принцип соблюдения аполитичности, эта организация не создана для принятия политических решений. Но возникла проблема, которая напрямую связана с политикой — это безопасность чемпионата мира. Этот турнир является главной "витриной" ИИХФ. Он должен проводиться в стране, которая гарантирует, что все пройдет должным образом", — цитирует Бржизы Blesk.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный в прошлом чешский вратарь, член правления ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал возможность переноса минской части чемпионата мира-2021 в Россию.
 
Новости дня
Новости разные
 
С какими темпами обваливаются отдельные отрасли белорусской промышленности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика