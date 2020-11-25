Член правления ИИХФ: есть предположение, что Россия проведет белорусскую часть ЧМ-2021. Но есть проблема с CAS













"Мы очень озабочены безопасностью проведения ЧМ-2021. При оценке рисков мы оцениваем все возможные сценарии. Есть предположения, что Россия возьмет на себя организацию белорусской части турнира. Пока это больше спекуляции СМИ, но и здесь у нас есть проблема. К концу этого года Спортивный арбитражный суд должен принять решение по апелляции России против санкций по допингу. Согласно первоначальной формулировке, Россия не может даже организовывать спортивные мероприятия.





ИИХФ соблюдает принцип соблюдения аполитичности, эта организация не создана для принятия политических решений. Но возникла проблема, которая напрямую связана с политикой — это безопасность чемпионата мира. Этот турнир является главной "витриной" ИИХФ. Он должен проводиться в стране, которая гарантирует, что все пройдет должным образом", — цитирует Бржизы Blesk.



