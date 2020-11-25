"Новая газета": в Беларуси уже не политический кризис, а гуманитарная катастрофа

Журналистку и врача, рассказавшего правду о предсмертном состоянии избитого силовиками Романа Бондаренко, держат в СИЗО и без адвоката.





Романа Бондаренко. Загвоздка в том, что результаты этой экспертизы полностью противоречат официальной версии СК, в которой говорится, что во время задержания Роман был пьян. Эту же версию озвучивал и Лукашенко, пишет Новая газета. Напомним, речь идет об обнародовании результатов медицинской экспертизы убитого жителя «площади Перемен». Загвоздка в том, что результаты этой экспертизы полностью противоречат официальной версии СК, в которой говорится, что во время задержания Роман был пьян. Эту же версию озвучивал и Лукашенко, пишет





Однако документ из больницы скорой помощи, который журналистке Катерине Борисевич передал врач этой больницы, говорит об обратном: Роман был абсолютно трезв. В его крови было 0 промилле алкоголя.









Катерина Борисевич





В результате задержали и врача, и журналистку. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ в статусе подозреваемых по ч. 3 статьи 178 УК Беларуси — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям».





23 ноября адвокат журналистки попытался попасть к Катерине в СИЗО КГБ, чтобы встретиться с подзащитной. Однако, как стало известно, следователь встречу с Катериной адвокату запретил, притом что в соответствии с законом запрещено как раз противодействие оказанию правовой помощи.





Однако в стране правового дефолта, в которую Беларусь превратилась в последнее время, возможно все.

Фактически ситуация в Беларуси уже имеет все признаки не только глубокого политического, но и гуманитарного кризиса.

Все, что сейчас реально остается родным и коллегам Катерины Борисевич, — ждать и взывать о помощи к международным правовым структурам и организациям, что они и делают.





Что известно о задержанном медике? Его имя близкие просили не распространять. В секрете данные арестованного медика держит и следствие. Супруга задержанного рассказала, что ему 37 лет и что в больнице скорой медицинской помощи он работает анестезиологом-реаниматологом.





Сама женщина тоже медик, но в другом медучреждении. Оба живут в Пуховичском районе, до работы добираются на электричке, живут скромно. Воспитывают троих детей.





Сразу после задержания домой к женщине пришли с обыском. Забрали технику, мобильный и единственные 50 долларов, которые нашли, — деньги с дня рождения сына.





Сам задержанный успел сказать по телефону, что с ним все в порядке и что он надеется на скорое освобождение. Однако его не отпустили. Жена задержанного до последнего не знала, где держат ее мужа. Рассказала, что наобум принесла передачу в СИЗО КГБ — и там ее приняли.





29 ноября журналистке и медику должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.





Родственники Романа Бондаренко никаких претензий к ним не имеют и после произошедшего также обнародовали в интернете медицинское освидетельствование сына, подтверждающее, что Роман был трезв.









Фотография из электронной медкарты Романа Бондаренко с результатами анализа на алкоголь. Кадр: Еврорадио





Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор и длятся уже четвертый месяц. Из-за преследований и террора страну стали покидать тысячи граждан.





Репутация Беларуси как страны для инвестиций неумолимо разрушается. ЕС уже отказал в выдаче кредитов. США — на стадии рассмотрения Акта «О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», после подписания которого режим ожидают новые санкции, в том числе и в отношении крупнейших госпредприятий, а также финансовые расследования в отношении семьи Лукашенко и его приближенных.