ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Гомельщины - в больнице. Официально - с пневмонией

25.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Сильным Новостям" стало известно, что глава Гомельской области Геннадий Соловей госпитализирован в Первосоветскую больницу Гомеля.

Накануне эту информацию подтвердили два не связанных между собой источника. Официальный диагноз – пневмония.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 октября, на «Гомсельмаш» приезжал Лукашенко. На встрече присутствовало много чиновников как из Минска, так гомельских, в том числе и Геннадий Соловей. 

Несмотря на обязательный масочный режим, все они, судя по снимкам госСМИ, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сильным Новостям" стало известно, что глава Гомельской области Геннадий Соловей госпитализирован в Первосоветскую больницу Гомеля.
 
Новости дня
Новости разные
 
США ввели предварительные пошлины на фосфорные удобрения из РФ и Марокко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика