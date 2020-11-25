Глава Гомельщины - в больнице. Официально - с пневмонией

Накануне эту информацию подтвердили два не связанных между собой источника. Официальный диагноз – пневмония.





Напомним, в минувшую пятницу, 20 октября, на «Гомсельмаш» приезжал Лукашенко. На встрече присутствовало много чиновников как из Минска , так гомельских, в том числе и Геннадий Соловей.





Несмотря на обязательный масочный режим, все они, судя по снимкам госСМИ, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.



















