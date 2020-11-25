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На 25 ноября в Беларуси объявили желтый уровень опасности

25.11.2020 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 25 ноября.

На 25 ноября в Беларуси объявили желтый уровень опасности

По данным Центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в дневные часы местами по республике ожидается туман. Будет облачно, на большей части прогнозируются дожди. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха днем составит от трех до восьми градусов тепла.

 
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Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 25 ноября.
 
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