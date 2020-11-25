На 25 ноября в Беларуси объявили желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 25 ноября.





По данным Центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в дневные часы местами по республике ожидается туман. Будет облачно, на большей части прогнозируются дожди. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха днем составит от трех до восьми градусов тепла.