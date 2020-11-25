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Сигареты подорожают в Беларуси с 1 декабря

25.11.2020 11:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек вырастут цены, в частности, на сигареты Kent (Nano Blue, Nano Silver, Nano White, Feel Aroma, Feel Aurum).

«Табак-инвест» повышает цены на 5 копеек на отдельные виды сигарет Winston, а также Sobranie.

Из ввозимых «Беларусьторгом» подорожают с 1 декабря на 5 копеек сигареты Richmond, Aroma Rich.

«Интер Тобакко» и «Энерго-Оил» не повышают цены.

Что в итоге?

С начала декабря вырастут цены на отдельные виды сигарет — в среднем на 5-10 копеек за пачку. В предыдущий раз производители и импортеры табачных изделий меняли ценыс 1 ноября.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
 
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