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Сигареты подорожают в Беларуси с 1 декабря
Источник материала: Myfin
Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек вырастут цены, в частности, на сигареты Kent (Nano Blue, Nano Silver, Nano White, Feel Aroma, Feel Aurum).
«Табак-инвест» повышает цены на 5 копеек на отдельные виды сигарет Winston, а также Sobranie.
Из ввозимых «Беларусьторгом» подорожают с 1 декабря на 5 копеек сигареты Richmond, Aroma Rich.
«Интер Тобакко» и «Энерго-Оил» не повышают цены.
Что в итоге?
С начала декабря
вырастут цены на отдельные виды сигарет
— в среднем на 5-10 копеек за пачку. В
предыдущий раз производители и импортеры
табачных изделий
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
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