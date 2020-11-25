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Российский рубль преодолел максимум за два месяца утром 25 ноября

25.11.2020 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль преодолел максимум за два месяца утром 25 ноября
Иллюстративное фото
Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже дорожают евро и российский рубль. Стоимость валютной корзины выросла сразу на 0,26% до максимума почти за три недели.

С начала текущей недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,46%, но с начала ноября её значение снизилось на 0,39%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:07:

Курс доллара снизился лишь на 0,0009 BYN до 2,5539 BYN/USD. Доллар находится вблизи минимума за четыре недели.

За предыдущие 16 торгов доллар дорожал лишь трижды, а общее снижение составило 0,1065 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0102 BYN до 3,0397 BYN/EUR — максимума за 16 дней.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0138 BYN до 3,3823 BYN/100 RUB Это максимальное значение за 63 дня. За последние четыре дня торгов сотня российских рублей подорожала уже на 0,0311 BYN.

Московская биржа


Доллар на торгах в Москве упал до минимума больше чем за два месяца. Сегодня утром его котировки опустились до 75,47 российских рублей, а в начале ноября они были выше 80 рублей.

Евро опустился до 89,68 российских рублей — минимума за два месяца. Напомним, что 3 ноября официальный курс евро ЦБ РФ установил новый исторический максимум на уровне 93,7570 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала текущей недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,46%.
 
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