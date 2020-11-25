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Российский рубль преодолел максимум за два месяца утром 25 ноября
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала текущей недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,46%, но с начала ноября её значение снизилось на 0,39%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара снизился лишь на 0,0009 BYN до 2,5539 BYN/USD. Доллар находится вблизи минимума за четыре недели.
За предыдущие 16 торгов доллар дорожал лишь трижды, а общее снижение составило 0,1065 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0102 BYN до 3,0397 BYN/EUR — максимума за 16 дней.
Курс российского рубля вырос сразу на 0,0138 BYN до 3,3823 BYN/100 RUB Это максимальное значение за 63 дня. За последние четыре дня торгов сотня российских рублей подорожала уже на 0,0311 BYN.
Московская биржа
Доллар на торгах в Москве упал до минимума больше чем за два месяца. Сегодня утром его котировки опустились до 75,47 российских рублей, а в начале ноября они были выше 80 рублей.
Евро опустился до 89,68 российских рублей — минимума за два месяца. Напомним, что 3 ноября официальный курс евро ЦБ РФ установил новый исторический максимум на уровне 93,7570 российских рублей.
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С начала текущей недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,46%.
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