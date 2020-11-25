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Коллаж: РБК-Украина

Народные приметы в этот день

Что можно делать в этот день

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 25 ноября - день для добрых дел: что можно, а что нельзя делать в эту дату Если 25 ноября выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.Именинники этого дня – Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор.Если к 25 ноября еще не похолодало – весна будет ранней.Если в этот день рождается человек, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей или врачом.Утром наблюдается туман – вечером будут заморозки.Облака плывут против ветра – ждите в ближайшее время снегопада.Если 25 ноября выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.Делайте покупки с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.Не стоит покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте терпимы и добры.