Источник материала: Sputnik Беларусь

На прошлой неделе Мингорисполком утвердил перечень адресов, где полагается навести "образцовый порядок" и прекратить "вакханалию". В список попали 44 точки – целые микрорайоны и отдельные дворы. Многие из них в последнее время на слуху у всех: это и "площадь Перемен" (двор на Червякова), и "Каскад", который становился героем новостных лент из-за своих гигантских флагов, развешанных между домами, и улица Колесниковой. Почувствовали ли жильцы усиленные меры? Корреспонденты Sputnik проехались по Фрунзенскому району.

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Работа и днем, и ночью

Новый список адресов вряд ли стал неожиданным для коммунальных служб и администраций столичных районов: все они и так были в постоянном поле зрения из-за особой активности соседей. Здесь регулярно появлялись рисунки на трансформаторных будках и стенах, становились бело-красно-белыми лавочки и мусорки, а на деревьях развивались такого же цвета ленточки. Коммунальщики в свою очередь также регулярно все это закрашивали и снимали. Поэтому работа, что называется, велась "планово": ночью кто-то разукрасил, днем – облагородили жэсовцы.

© Sputnik Ольга Савицкая Лавочки во дворах часто меняют свой цвет: появляющиеся на них бело-красно-белые узоры работники ЖЭСов регулярно закрашивают.

Единственным новшеством для многих дворов, пожалуй, стало патрулирование милицией "проблемных адресов". Как только граффити и муралы замазывали, здесь начинали вести усиленную охрану правопорядка: мало ли.

"Работа по уборке территорий и наведению порядка ведется нами ежедневно, начиная с ночи. Ночью специалисты дорожных служб очищают тротуары от несанкционированных надписей, стихийных свалок – чего угодно, начиная от цветов и заканчивая битыми стеклами, лампадками", - поясняет первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

С самого утра приступают к работе другие службы: в порядок приводятся дворы, скверы и парки. Как правило, говорит Денис Драпей, до 11 часов на улицах уже все убрано. В течение дня закрашиваются несанкционированные надписи.

© Sputnik Ольга Савицкая "Особо активные" дворы Минска регулярно патрулируются

"Исходя из решения Мингорисполкома, за некоторыми площадками, где наблюдается наибольшая активность, выставлены круглосуточные патрули нашего управления внутренних дел", - добавляет Денис Драпей.

Во Фрунзенском районе в список попали три самые проблемные точки. Некоторые из них – товарищества собственников.

"Мы взаимодействуем с товариществами собственников, по сути, так же, как и с коммунальными службами. Товарищества – такие же организации, которые обязаны обеспечить в первую очередь предоставление жилищно-коммунальных услуг. Поэтому совместная работа приводит к наведению порядка и на территории, и в доме, чтобы обеспечить комфортное проживание всех жильцов. Эта работа должна быть вне политики", - рассказал Денис Драпей.

Дворовая зачистка

В последнее время устранять протестное народное творчество работники коммунальных служб выезжают затемно: либо ранним утром, либо поздним вечером. На одну из таких вечерних вылазок мы отправились с работниками ЖКХ. Проблемный адрес – трансформаторная будка на улице Шаранговича, 66.

© Sputnik Ольга Савицкая "Проблемная" будка на Шаранговича

Рисунок здесь коммунальщики устраняют уже не в первый раз. Рассказывают, что его восстанавливали сразу же, как только стену покрасили – просто смыли краску. Сейчас вечером после рабочего дня на наведение порядка выехали двое – маляр и водитель. Правда, не начинали без подкрепления: сейчас, пока работают жэсовцы, рядом присутствует милиция, чтобы, чуть что, успокоить жильцов. Очень часто работа коммунальщиков, мягко говоря, одобрения не вызывает.

Возле привычного всем соседям рисунка – семья с надписью "я гуляю" – появились портреты Романа Бондаренко. Трансформаторная будка находится в центре двора и у всех на виду. Ее и должны облагородить коммунальщики. Водитель, мужчина в возрасте, который пожелал остаться анонимным, признается честно: устал от таких выездов. А о протестных настроениях высказывается по-мужски сурово. Он долго говорит "за жизнь", сравнивает сегодняшние события с 90-ми и находит немало фактов, доказывающих, почему в Беларуси жить хорошо. Впрочем, как сам признается, на вещи смотрит трезво, поэтому может привести и с десяток контраргументов.

"Все обещают очень много, хорошей жизни. Но как только коснется финансовых вопросов, где взять деньги в стране? А по поводу вот этого "пачканья" стен скажу так: если хочешь бастануть, рисуй у себя на балконе, чтобы это все самому и убирать. Вот так и высказывай свою позицию, а не порти общественное. Мы во всех этих протестах сами и теряем свои же деньги", - считает мужчина.

© Sputnik Ольга Савицкая Жэсовцы чаще всего закрашивают муралы в темное время суток

Водитель не раз сталкивался с агрессией от жильцов во время выездов. На это всегда отвечает по-простому: "Что ты хочешь от рабочего человека?". Относится он к своему труду также просто: сказали – сделал. Его сегодняшний напарник, маляр, не разговорчив. Молодой парень до неузнаваемости укутал лицо. Говорит, что и так уже "гуляет" по всему YouTube, а люди принимают его за омоновца.

"У меня рабочий день, а это моя работа. Кричат "Увольняйся". А у меня ребенок-инвалид, один воспитываю. На частника я уже поработал: раз выплатил, во второй раз – задержал зарплату, в третий месяц – денег нет, увольняет. А тут я каждый месяц знаю, что получу свою зарплату. Как говорится, "социально защищен": пенсия на ребенка есть, зарплату получаю", - говорит парень.

Мужчины вспоминают, что в одном из дворов к ним подбежал парень и эмоционально кричал, что будет платить им зарплату "в 1000 долларов, так и быть - 1100".

© Sputnik Ольга Савицкая Маляр, закрашивающий народное творчество, прячет лицо, так как видео с его участием уже вовсю "гуляет" по интернету.

"А с какого кармана и за что он мне будет платить эту тысячу? Ну смешно же", - эмоционально говорит водитель.

Вскоре во двор приехали и люди в форме. Маляр принялся за свою работу. Редкие прохожие лишь поглядывали на ликвидацию граффити, кто-то и вовсе проходил мимо. Правоохранители стояли поодаль, лишь следили, чтобы не возникло конфликтов. На работу ушло 10 минут, прошло все тихо и спокойно.

"Каскад": "Двор мы не пачкаем"

Дворы ЖК "Каскад" стал одними из первых, кто прогремел во всех СМИ: жильцы домов то натянут огромные флаги между домами, то спустят БЧБ-полотнище с балконов (за что товарищества собственников получает огромные штрафы). А вот каких-то других "разукрашиваний" двора здесь не найти, максимум – бело-красно-белые полоски на мусорках и скамейках и ленточки на деревьях. На весь жилой комплекс из нарушений краской – красные полосы на ножках фонарных столбов.

© Sputnik Ольга Савицкая В "Каскаде" дворы практически не разукрашивают, максимум - бело-красно-белые полоски на мусорках и скамейках.

"Я не видел еще нового решения Мингорисполкома. Нам ранее присылали предписания по поводу содержания и благоустройства территории, мы делаем все, что за нами закреплено. Вы нигде не найдете во дворе нарушений, которые мы должны устранить. На фонарях полоски закрашивали другие службы. Есть забор за территорией "Каскада", но он тоже к нам не относится", - рассказывает председатель товарищества собственников "Каскад-Юни 5" Андрей Евсеенко.

© Sputnik Ольга Савицкая Забор за стоянкой особо не попадается никому на глаза, однако его перекрашивают ежедневно.

Местные жители говорят, что "власть на заборе меняется каждый день": сначала кто-то ночью его разрисует, на следующий день – приедут закрасят. И так по кругу. Забор спрятан за стоянкой, особо никому на глаза не попадается. Другой же забор по периметру украшен красивыми граффити, его не портят. Во дворе стоит елка, ленточками украсили лишь небольшие деревца и кусты. Сами же жильцы говорят, что свой двор не портят: ни наклеек, ни надписей, ни "пачканья".

© Sputnik Ольга Савицкая Забор с граффити каскадовцы и коммунальные службы не трогают.

"У нас тихий протест. Кто-то фонарики в окнах зажигает, кто-то белый лист повесит, кто-то флаги. А так двор аккуратный и чистый. Сейчас два милиционера стали патрулировать двор. Но по вечерам мы все равно зажигаем огоньки и включаем "Перемен". Нас пока не трогают", - говорит мама, играющая с малышом на детской площадке.

© Sputnik Ольга Савицкая На весь жилой комплекс из нарушений – красные полоски на фонарях.

Конфликты из-за разных политических взглядов, по ее словам, иногда возникали. Кому-то действительно не нравится вывешивание "протестной" символики в общественных местах, кто-то возмущается штрафами, которые легли из-за этого на все товарищество. Но в целом, говорят жильцы, здесь все близкие по духу.

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