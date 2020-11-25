Признан опасным: левый поворот с Немиги на улицу Мясникова закрыли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. В Минске закрыт для автомобильного движения левый поворот с Немиги на улицу Мясникова, сообщила ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекция пришла к выводу, что этот участок дороги является аварийно-опасным. Левоповоротные движения с улицы Немига на улицу Мясникова осуществляются без светофорного регулирования, что создает предпосылки для возникновения ДТП. Также на этом участке периодически возникают задержки в движении транспорта.

"С учетом изменения дорожного движения на площади Богушевича появилась возможность движения общественного транспорта по кольцу площади Богушевича с исключением левого поворота на улицу Мясникова", - пояснили в ГАИ.

ГУ "Столичный транспорт и связь" изменило маршрут движения некоторых троллейбусов и автобусов. С учетом увеличения трафика с улицы Немига на улицу Короля будет увеличен карман для поворота налево.

В ближайшие дни Госавтоинспекция совместно с ГУ "Столичный транспорт и связь" проведет мониторинг дорожной ситуации на площади Богушевича с учетом переориентирования общественного транспорта на движение по кольцу.

"В случае признания указанного опыта положительным, будут проведены мероприятия по запрещению поворота налево для всех участников дорожного движения", - сообщили в ГАИ.

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