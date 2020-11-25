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На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Источник материала: Onliner
Хороший стилист — на вес золота. Такой сможет, используя минимальное (по возможности) «вторжение» в реальность, преобразить человека. Иногда — до неузнаваемости. На
Евгений Жук также известен определенной аудитории как телеведущий программ о красоте и моде.
В комментариях под фотографиями работ Евгения пользователи указывают на его умение подчеркивать достоинства и прятать недостатки
Однако встречается и критика: мол, зачем пропагандировать подход «не все женщины идеальны, но мы это исправим»
А другие отвечают: а вы спрашивали у женщин их мнение? Вы спрашивали об их чувствах после того, как они получили новый образ?
Споры на этот счет можно вести бесконечно
Мнения разные, поэтому стоит уважать каждое
Наибольшую похвалу получают работы, когда между «до» и «после» разница заметна меньше всего
Очевидно, что диктовать «как правильно» и «как нет» никто не вправе: каждый решает сам для себя
Иногда звучит мнение, что стилист усердствует с макияжем
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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Хороший стилист — на вес золота. Такой сможет, используя минимальное (по возможности) «вторжение» в реальность, преобразить человека. Иногда — до неузнаваемости....
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