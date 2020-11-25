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На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси

25.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хороший стилист — на вес золота. Такой сможет, используя минимальное (по возможности) «вторжение» в реальность, преобразить человека. Иногда — до неузнаваемости. На работы стилиста Евгения Жука обратил внимание ресурс BoredPanda. Евгения представляют как 35-летнего белоруса, однако работает он в Москве — там у него бизнес и собственная студия красоты.

Евгений Жук также известен определенной аудитории как телеведущий программ о красоте и моде.

На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
В комментариях под фотографиями работ Евгения пользователи указывают на его умение подчеркивать достоинства и прятать недостатки
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Однако встречается и критика: мол, зачем пропагандировать подход «не все женщины идеальны, но мы это исправим»
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
А другие отвечают: а вы спрашивали у женщин их мнение? Вы спрашивали об их чувствах после того, как они получили новый образ?
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Споры на этот счет можно вести бесконечно
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Мнения разные, поэтому стоит уважать каждое
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Наибольшую похвалу получают работы, когда между «до» и «после» разница заметна меньше всего
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Очевидно, что диктовать «как правильно» и «как нет» никто не вправе: каждый решает сам для себя
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
Иногда звучит мнение, что стилист усердствует с макияжем
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси
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Хороший стилист — на вес золота. Такой сможет, используя минимальное (по возможности) «вторжение» в реальность, преобразить человека. Иногда — до неузнаваемости....
 
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