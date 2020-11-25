На фото показали, как преображаются люди после похода к стилисту из Беларуси

Источник материала: Onliner

Хороший стилист — на вес золота. Такой сможет, используя минимальное (по возможности) «вторжение» в реальность, преобразить человека. Иногда — до неузнаваемости. На работы стилиста Евгения Жука обратил внимание ресурс BoredPanda. Евгения представляют как 35-летнего белоруса, однако работает он в Москве — там у него бизнес и собственная студия красоты.

Евгений Жук также известен определенной аудитории как телеведущий программ о красоте и моде.



В комментариях под фотографиями работ Евгения пользователи указывают на его умение подчеркивать достоинства и прятать недостатки



Однако встречается и критика: мол, зачем пропагандировать подход «не все женщины идеальны, но мы это исправим»



А другие отвечают: а вы спрашивали у женщин их мнение? Вы спрашивали об их чувствах после того, как они получили новый образ?



Споры на этот счет можно вести бесконечно



Мнения разные, поэтому стоит уважать каждое



Наибольшую похвалу получают работы, когда между «до» и «после» разница заметна меньше всего



Очевидно, что диктовать «как правильно» и «как нет» никто не вправе: каждый решает сам для себя







Иногда звучит мнение, что стилист усердствует с макияжем























