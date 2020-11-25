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В Лиде двое насмерть отравились стеклоомывателем. Еще двое в больнице

25.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в милицию поступила информация о смерти мужчины и его матери в Лиде. Еще двое (мужчина и женщина) госпитализированы. По всей видимости, накануне на четверых выпили 4,5 литра автомобильного стеклоомывателя. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Следственно-оперативная группа выяснила, что накануне вечером четверо местных жителей пили. Когда нормальный алкоголь кончился, хозяин дома из гаража принес 4,5 литра стеклоомывателя. Угостил всех, выпил сам. Потом легли спать.

Утром сожительница хозяина дома нашла своего мужчину мертвым. Также была мертва его мать.

Сама женщина и еще один участник вечеринки теперь в больнице.

СК проводит проверку.

 
 
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Сегодня утром в милицию поступила информация о смерти мужчины и его матери в Лиде. Еще двое (мужчина и женщина) госпитализированы. По всей видимости, накануне на...
 
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