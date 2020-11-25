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Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

25.11.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аня и Женя продали однокомнатную квартиру в Минске, взяли кредит и практически за год построили дом за городом. Пожив немного в агрогородке Лошаны, решили рассказать о плюсах загородной жизни. Читаем их рассказ.

Полтора года выбирали участок

— Несколько лет назад у супруга за город переехала мама. Мы все выходные проводили у нее, сами любим активный отдых: катание на велосипедах, выходные в палатке.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Аня с Женей сделали и неплохой ремонт в квартире, а когда задумались о ребенке, решили попробовать загородную жизнь. Практически все сбережения и деньги от продажи однокомнатной родительской квартиры ушли на стройку. Да и от всевозможных отпусков отказались, чтобы лишние деньги опять же вкладывать в дом.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— Конечно, лезть в стройку страшно, особенно когда нет опыта. Мы также смотрели квартиру в новостройке. Дом, который выбрали, продавался через агентство. Мы заключили договор, внесли задаток, всю сумму должны были погасить в течение двух месяцев. Агенты, в свою очередь, взялись продавать нашу квартиру. Но она не покупалась так быстро, как они полагали. И в конце концов мы расторгли договор, потеряв 300 долларов.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

После неудачного исхода с квартирой ребята окончательно убедились, что надо чего бы это ни стоило заняться постройкой своего дома. Поиски участка затянулись на полтора года, вместе с этим желания у семьи постоянно менялись. Изначально важным фактором был участок с зеленью, потом близость к дому родителей, потом хорошие дороги (после 10—15 минут тряски по бугристым тропинкам минчане просто разворачивались, не доезжая до места назначения).

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— Я влюбилась в агрогородок Крупица под Самохваловичами. Для меня он показательный: там есть детский сад, школа, церковь, все в зелени, — говорит Аня. — Нашли свободный участок и договорились о покупке. Но в день оплаты позвонил владелец и сказал, что он якобы только сейчас узнал, что за вторую сделку с аналогичным объектом недвижимости в течение 5 лет нужно платить подоходный налог, а потому решил поднять стоимость.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Пара решила не рисковать и отказалась, но мечты о доме в этом агрогородке не исчезли.

«Плиточника нашли на Onliner 4 года назад. С тех пор советуем его всем»

— Участок, который в итоге купили, полюбился нам лишь со второго раза с разницей почти в год. Мы посмотрели на него с другой стороны: главным плюсом являлась близость к Заславлю со всей инфраструктурой, он буквально в паре километрах от нас. В нашем агрогородке также есть школа с группой под детский сад. Мы встали в очередь, но я работаю в Минске, и, скорее всего, ребенка проще будет возить туда, — размышляет о планах Аня.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

У Жени на то время было ИП, он часто ездил в город. Сейчас он работает разработчиком в дочерней фирме банка, до офиса не спеша ехать всего 30 минут.

— Участок стоил $21 тысячу. Здесь уже был фундамент, но, как нам объяснили, некачественный: на землю поверх грунта залили стяжку, а так делать нельзя. Нам предложили два варианта: переделывать этот или бурить для постройки нового. Выбрали первый. Нам разбили стяжку, достали грунт и залили плиту, за счет чего выровняли кривой фундамент. Считаю, что это хороший исход: бури фундамент — построили бы дом больше, а ремонт бы тянулся до сих пор, — рассказывает Женя.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— С самого начала склонялись к строительству одноэтажного дома: размер участка позволял, и визуально такие дома нам нравятся больше. Отзывы знакомых тоже помогли принять это решение: второй этаж чаще делают спальным, а когда есть маленький ребенок, чтобы постоянно не ходить вверх-вниз, выделяют еще комнату внизу. Проектом тоже занималась жена, я ей в это плане полностью доверял. В итоге площадь дома — всего 123 кв. м.




Ребята выбрали проект на польском сайте готовых решений, через Onliner нашли того, кто сделает недорогой архитектурный проект, переделав под их запросы. Пока довольны.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— Если в квартире ремонт делали скрупулезно, следили за каждым моментом, то в доме скорее закрывали глаза на несущественные косяки. Основные принципы — бюджетно, легко убирать и спокойные оттенки.

Кухню делали на заказ у белорусской фирмы. Все шкафчики идут базовые под заводские размеры, пришлось подстраиваться. Изначально планировали покупать встраиваемый холодильник, но он уменьшает полезный объем хранения, а также увеличивает стоимость кухонного гарнитура — купили обычный, белорусской фирмы «Атлант».





Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— Как оказалось, барная стойка была нужной: постоянно с мужем здесь пьем кофе и отдыхаем. А вот плиточника мы тоже нашли на Onliner еще 4 года назад, он нам помог сделать квартиру, потом привлекли его сюда и на протяжении всего времени рекомендуем его всем.

Помимо этого, многую работу делал брат мужа: развел электрику, утеплил дом. Они с Женей практически каждый вечер на протяжении ремонта ездили в дом, чтобы что-то доделать.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— В ближайший год хотим доделать ремонт. За зиму планируем отдать долг родственникам, погасить рассрочку, а также накопить денег. Останется только кредит.

Всю мебель покупали в Беларуси, в основном средний ценовой сегмент: пол во всем доме керамогранит, обои немецкие, моющие. В санузлах бюджетная плитка «Керамин». Под Фаниполем нашли дискаунтер сантехники, там купили керамогранит и бóльшую часть сантехники. Диван в гостиной белорусской фирмы «Сонит».





Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

— Из квартиры забрали галошницу, детскую мебель, часть техники на кухню. Остальное опять же покупали на Onliner, — рассказывает Женя.

В доме стоит газовый котел, семья хотела и газовую же плиту, но специалисты бы не согласовали проект, потому что из кухни идет не дверь, а арка. Решили ставить индукционную, и выглядит она, как говорят ребята, аккуратней.

— Основное отопление — полы, дополнительно стоят радиаторы, но мы их пока не используем. Отопление работает и летом, чтобы комфортно было ходить босиком и ползать ребенку.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Когда сделали кухню, из остатков от столешницы смастерили подоконник: и посидеть можно, и с кухней сочетается.

«С интернетом беда: даже антенны LTE бывает недостаточно»

— Мы одни из последних переехали сюда, наша и соседние улицы практически заселены. Нам повезло, шума от ремонта нет. Да и соседи хорошие, в основном все молодые, 30—35 лет. Когда утепляли дом, подходили и предлагали помощь, инструменты, оставшиеся материалы.

Вот с интернетом беда. Установили антенну LTE, работать через домашний интернет возможно, онлайн-совещания, демонстрация экрана работают без проблем, но скачать фильм затруднительно. И мобильный ловит не очень хорошо.

Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

За «коммуналку» семья платит порядка 100 рублей в месяц: 40 за газ и столько же за электричество.

По городу наши собеседники не скучают — как минимум пока. Еду в Лошаны доставляют из «Евроопта», бытовую химию — из «Острова чистоты». А в Минске семья бывает каждую неделю — детские центры, родные.

— Мы очень рады, что сделали террасу в 18 кв. м: регулярно готовим на мангале, делаем угли для кальяна. Террасу еще обустроим, чтобы ребенка можно было выпустить, — рассказывает Женя. В проекте у ребят еще забор, детская площадка, баня и гараж.



Уже сейчас ребята потратили порядка $85 тысяч:

  • Участок — $21 000.
  • Фундамент — $7600.
  • Коммуникации — $5000.
  • Коробка дома — $12 500.
  • Крыша — $13 200.
  • Внутренняя отделка — $8000.
  • Сантехника и отопление — $6750.
  • Мебель — $3700.
  • Расходы на проект дома и участка, проект газа, документы и другое — $6500.

 
Теги: Минск
 
 
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Аня и Женя продали однокомнатную квартиру в Минске, взяли кредит и практически за год построили дом за городом. Пожив немного в агрогородке Лошаны, решили...
 
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