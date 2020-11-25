Построили загородный дом по цене столичной «трешки». Опыт молодой семьи

Источник материала: Onliner Аня и Женя продали однокомнатную квартиру в Минске, взяли кредит и практически за год построили дом за городом. Пожив немного в агрогородке Лошаны, решили рассказать о плюсах загородной жизни. Читаем их рассказ.

Полтора года выбирали участок

— Несколько лет назад у супруга за город переехала мама. Мы все выходные проводили у нее, сами любим активный отдых: катание на велосипедах, выходные в палатке.





Аня с Женей сделали и неплохой ремонт в квартире, а когда задумались о ребенке, решили попробовать загородную жизнь. Практически все сбережения и деньги от продажи однокомнатной родительской квартиры ушли на стройку. Да и от всевозможных отпусков отказались, чтобы лишние деньги опять же вкладывать в дом.





— Конечно, лезть в стройку страшно, особенно когда нет опыта. Мы также смотрели квартиру в новостройке. Дом, который выбрали, продавался через агентство. Мы заключили договор, внесли задаток, всю сумму должны были погасить в течение двух месяцев. Агенты, в свою очередь, взялись продавать нашу квартиру. Но она не покупалась так быстро, как они полагали. И в конце концов мы расторгли договор, потеряв 300 долларов.





После неудачного исхода с квартирой ребята окончательно убедились, что надо чего бы это ни стоило заняться постройкой своего дома. Поиски участка затянулись на полтора года, вместе с этим желания у семьи постоянно менялись. Изначально важным фактором был участок с зеленью, потом близость к дому родителей, потом хорошие дороги (после 10—15 минут тряски по бугристым тропинкам минчане просто разворачивались, не доезжая до места назначения).





— Я влюбилась в агрогородок Крупица под Самохваловичами. Для меня он показательный: там есть детский сад, школа, церковь, все в зелени, — говорит Аня. — Нашли свободный участок и договорились о покупке. Но в день оплаты позвонил владелец и сказал, что он якобы только сейчас узнал, что за вторую сделку с аналогичным объектом недвижимости в течение 5 лет нужно платить подоходный налог, а потому решил поднять стоимость.





Пара решила не рисковать и отказалась, но мечты о доме в этом агрогородке не исчезли.

«Плиточника нашли на Onliner 4 года назад. С тех пор советуем его всем»

— Участок, который в итоге купили, полюбился нам лишь со второго раза с разницей почти в год. Мы посмотрели на него с другой стороны: главным плюсом являлась близость к Заславлю со всей инфраструктурой, он буквально в паре километрах от нас. В нашем агрогородке также есть школа с группой под детский сад. Мы встали в очередь, но я работаю в Минске, и, скорее всего, ребенка проще будет возить туда, — размышляет о планах Аня.





У Жени на то время было ИП, он часто ездил в город. Сейчас он работает разработчиком в дочерней фирме банка, до офиса не спеша ехать всего 30 минут.

— Участок стоил $21 тысячу. Здесь уже был фундамент, но, как нам объяснили, некачественный: на землю поверх грунта залили стяжку, а так делать нельзя. Нам предложили два варианта: переделывать этот или бурить для постройки нового. Выбрали первый. Нам разбили стяжку, достали грунт и залили плиту, за счет чего выровняли кривой фундамент. Считаю, что это хороший исход: бури фундамент — построили бы дом больше, а ремонт бы тянулся до сих пор, — рассказывает Женя.









— С самого начала склонялись к строительству одноэтажного дома: размер участка позволял, и визуально такие дома нам нравятся больше. Отзывы знакомых тоже помогли принять это решение: второй этаж чаще делают спальным, а когда есть маленький ребенок, чтобы постоянно не ходить вверх-вниз, выделяют еще комнату внизу. Проектом тоже занималась жена, я ей в это плане полностью доверял. В итоге площадь дома — всего 123 кв. м.









Ребята выбрали проект на польском сайте готовых решений, через Onliner нашли того, кто сделает недорогой архитектурный проект, переделав под их запросы. Пока довольны.









— Если в квартире ремонт делали скрупулезно, следили за каждым моментом, то в доме скорее закрывали глаза на несущественные косяки. Основные принципы — бюджетно, легко убирать и спокойные оттенки.

Кухню делали на заказ у белорусской фирмы. Все шкафчики идут базовые под заводские размеры, пришлось подстраиваться. Изначально планировали покупать встраиваемый холодильник, но он уменьшает полезный объем хранения, а также увеличивает стоимость кухонного гарнитура — купили обычный, белорусской фирмы «Атлант».















— Как оказалось, барная стойка была нужной: постоянно с мужем здесь пьем кофе и отдыхаем. А вот плиточника мы тоже нашли на Onliner еще 4 года назад, он нам помог сделать квартиру, потом привлекли его сюда и на протяжении всего времени рекомендуем его всем.

Помимо этого, многую работу делал брат мужа: развел электрику, утеплил дом. Они с Женей практически каждый вечер на протяжении ремонта ездили в дом, чтобы что-то доделать.





— В ближайший год хотим доделать ремонт. За зиму планируем отдать долг родственникам, погасить рассрочку, а также накопить денег. Останется только кредит.

Всю мебель покупали в Беларуси, в основном средний ценовой сегмент: пол во всем доме керамогранит, обои немецкие, моющие. В санузлах бюджетная плитка «Керамин». Под Фаниполем нашли дискаунтер сантехники, там купили керамогранит и бóльшую часть сантехники. Диван в гостиной белорусской фирмы «Сонит».















— Из квартиры забрали галошницу, детскую мебель, часть техники на кухню. Остальное опять же покупали на Onliner, — рассказывает Женя.

В доме стоит газовый котел, семья хотела и газовую же плиту, но специалисты бы не согласовали проект, потому что из кухни идет не дверь, а арка. Решили ставить индукционную, и выглядит она, как говорят ребята, аккуратней.

— Основное отопление — полы, дополнительно стоят радиаторы, но мы их пока не используем. Отопление работает и летом, чтобы комфортно было ходить босиком и ползать ребенку.





Когда сделали кухню, из остатков от столешницы смастерили подоконник: и посидеть можно, и с кухней сочетается.

«С интернетом беда: даже антенны LTE бывает недостаточно»

— Мы одни из последних переехали сюда, наша и соседние улицы практически заселены. Нам повезло, шума от ремонта нет. Да и соседи хорошие, в основном все молодые, 30—35 лет. Когда утепляли дом, подходили и предлагали помощь, инструменты, оставшиеся материалы.

Вот с интернетом беда. Установили антенну LTE, работать через домашний интернет возможно, онлайн-совещания, демонстрация экрана работают без проблем, но скачать фильм затруднительно. И мобильный ловит не очень хорошо.





За «коммуналку» семья платит порядка 100 рублей в месяц: 40 за газ и столько же за электричество.

По городу наши собеседники не скучают — как минимум пока. Еду в Лошаны доставляют из «Евроопта», бытовую химию — из «Острова чистоты». А в Минске семья бывает каждую неделю — детские центры, родные.

— Мы очень рады, что сделали террасу в 18 кв. м: регулярно готовим на мангале, делаем угли для кальяна. Террасу еще обустроим, чтобы ребенка можно было выпустить, — рассказывает Женя. В проекте у ребят еще забор, детская площадка, баня и гараж.







Уже сейчас ребята потратили порядка $85 тысяч:

Участок — $21 000.

Фундамент — $7600.

Коммуникации — $5000.

Коробка дома — $12 500.

Крыша — $13 200.

Внутренняя отделка — $8000.

Сантехника и отопление — $6750.

Мебель — $3700.

Расходы на проект дома и участка, проект газа, документы и другое — $6500.